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    新竹縣快捷9號公車開學日發鴿子 2/13起調整首班車時間、刪減4站點

    新竹縣政府交通旅遊處說，為便利學生通學需求，快捷9號13日起調整首班車時間、刪減部分站點。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府交通旅遊處說，為便利學生通學需求，快捷9號13日起調整首班車時間、刪減部分站點。（記者廖雪茹攝）

    2025/02/12 16:34

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣快捷9號公車昨天試營運首日放鴿子未發車，縣府緊急更換業者代駛，終讓學生順利自新竹市搭車回家。縣府交通旅遊處說，為便利學生通學需求，快捷9號上午6點自竹北市勝利八街發車的首班車，13日起調整到6點15分發車；同時考量行車效率，刪減「竹北上十興站、新竹市經國路口站、前溪站及台肥五廠站」等4個站點。

    交旅處指出，快捷9號11日下午自新竹高商準時發車，16:30班次搭乘人數13人、17:00班次6人。處長陳盈州12日早晨再隨車視察，發現6:00班次無人搭乘，6:30班次則有14人搭乘，為貼近乘客使用需求，與業者研議，13日起，自勝利八街行駛的首班車，13日起調整為6:15發車。為加強行車效率，13日起刪減上述4個站點。也會將目前的臨時站牌盡速設置正式站牌。

    新竹縣政府為便利學生通學、民眾通勤需求，新闢快捷9號公車路線，從竹北勝利八街停車場發車，沿途行經高鐵新竹站、竹北生醫園區，停靠多間學校，如六家高中、東海國小、新竹高工、新竹女中、新竹高中與新竹高商等。

    不過，昨天開學日學生們一早點搭乘快捷9號到新竹市上學，卻在寒風中苦等1個小時，等不到公車，縣長楊文科震怒，昨天在主管會報指示交旅處從嚴處分；交旅處說，廠商誠信問題造成縣府聲譽受害，即日起廢止亦捷科際籌備經營路權。昨天下午改由捷乘客運公司配合緊急代駛，放學時間下午4點半及5點改自新竹高商發車，終於讓學生順利搭到車回家。

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