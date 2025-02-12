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    國中生拿石頭丟浪貓嗆貓友 學校發聲道歉

    校方聲明及道歉，會處理後續事宜。（擷取自校方臉書）

    校方聲明及道歉，會處理後續事宜。（擷取自校方臉書）

    2025/02/12 16:26

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東有國中生拿石頭丟流浪貓取樂，同夥拍影片po網，引來譴責，還有人要與他「輸贏」，還拉了全國貓友愛爸愛媽，雙方互嗆。校方今天早上成立危機處理小組。下午發布聲明說，會進行後續處理及管教、不允許虐待動物，準備對全校學生教育宣導，但當事人今天請假缺席。

    網路上許多愛貓人士要求「把人交出來」，國中生虐貓、嗆愛貓人士，愛貓人士反嗆要出來「輸贏」。警方說，目前未接獲告訴。

    事發地點在台東市鐵馬道，國中生在木棧道上丟石塊，一旁對峙的2隻浪貓其中1隻先迎來飛石，看但不清是否被打中，錄影的國中生哈哈大笑，另1隻浪貓被嚇呆，也被隨即而來的石塊嚇跑。影片短短15秒，後座力卻不小。

    原po因群體壓力已刪文，但備份隨處看得到。有網友怒罵國中生，「死小孩，不是嗆所有貓友要輸贏都可以嗎？」、「全省的貓友愛爸媽等著找你，你『七逃』了足好吼？」

    當事國中生今天請事假，校方只聯繫上他的父母，校長說，事情經過仍需詢問到當事人才能清楚；至於與網友互嗆，他認為是年輕氣盛。校方聲明，深感遺憾、強烈譴責任何形式虐待動物。

    校方指出，已深入了解，將對學生做出嚴肅處置、依規定辦理、協助其了解對動物的嚴重性並導正觀念，後續會加強對全體學生的生命教育、品格和動保教育，學校對此深表歉意，感謝關切與指教。

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