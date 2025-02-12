士林官邸鬱金香展13萬株綻放 異國風格彷彿穿梭世界

今年士林官邸鬱金香展於2月13日至2月23日盛大登場，位於士林官邸大門口的「愛在荷蘭」設置9米高大風車、木鞋及以鬱金香打造的花燈裝置，展現荷蘭經典浪漫。 （記者蔡思培攝）

2025/02/12 16:02

〔記者蔡思培／台北報導〕2025士林官邸鬱金香展明天起登場，今年活動以「愛的遇藝」為主題，搭配13萬株盛開鬱金香，並將花卉與荷蘭、日本、土耳其、義大利異國風格，推出8大展區，帶領民眾穿梭世界各地。

今年士林官邸鬱金香展於2月13日至2月23日盛大登場，花展規劃異國展區、花海展區及藝文展區等8大展區，各展區皆有不同國度文化魅力。位於士林官邸大門口的「愛在荷蘭」設置9米高大風車、木鞋及以鬱金香打造的花燈裝置，展現荷蘭經典浪漫，一窺荷蘭習俗中「寄情於木鞋」的愛情樣貌。

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位於露天音樂座綠地的「情定礪波」，結合日本礪波市格子風車、鳥居與鯉魚旗，象徵吉祥與幸福，園區更引進日本特有的鬱金香品種。展區也推出情人節「寫繪馬送御守」現場活動，明、後兩天下午1點至2點揪伴到展區並在繪馬上寫下願望，就有機會獲得來自日本礪波的「鯉戀之宮」良緣御守。

「相戀土耳其」展區致敬鬱金香起源地土耳其，並有阿拉丁神燈故事裡的神燈與魔毯，搭配星球裝置物，讓賞花遊客在花海浪漫遨遊，由鬱金香打造的立體「花之大谷」有多彩花牆，也是拍美照的首選。「邂逅義大利」展區則帶遊客走一遭愛情必經旅途，從傳信到茱麗葉之家祈求愛的到來，一起搭乘馬車參與城中廣場的情人活動，並在古堡裡鬱金香花園留下美照，最後還有情人攜手走入婚禮殿堂的場景。

公園處園藝管理所主任吳旻靜補充，此次鬱金香展除有4個異國展區，還有花海展區與藝文展區。「LOVE」展區有四季秋海棠、西洋水仙、海芋、鼠尾草與各種顏色鬱金香組成的廣闊花海，搭配地景藝術裝置「水流」與大型紅色愛心氣球，營造甜蜜情人節氛圍。中式庭園「詩情花意」展區展出20種來自荷蘭的鬱金香品種，搭配上西方愛情名言，以詩情花意方式呈現花與文學的共鳴。

此次花展也與鄰近士林神農宮串連，士林神農宮董事長何逸松說，鬱金香展有規劃荷蘭鬱金香與風車，廟埕也擺放象徵台灣的「木屐」裝置藝術，展現出台灣本土特色，並在福德洋圳意象區設置小型風車。

位於露天音樂座綠地的「情定礪波」結合日本礪波市格子風車、鳥居與鯉魚旗，園區也引進日本特有的鬱金香品種。（記者蔡思培攝）

「相戀土耳其」展區致敬鬱金香起源地土耳其，還有阿拉丁神燈故事裡的神燈與魔毯。（記者蔡思培攝）

「LOVE」展區有四季秋海棠、西洋水仙、海芋、鼠尾草與各種顏色鬱金香組成的廣闊花海。（記者蔡思培攝）

此次花展也與鄰近士林神農宮串連，士林神農宮在廟埕擺放象徵台灣的「木屐」裝置藝術，展現出台灣本土特色。（記者蔡思培攝）

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