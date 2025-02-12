為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    士林官邸鬱金香展13萬株綻放 異國風格彷彿穿梭世界

    今年士林官邸鬱金香展於2月13日至2月23日盛大登場，位於士林官邸大門口的「愛在荷蘭」設置9米高大風車、木鞋及以鬱金香打造的花燈裝置，展現荷蘭經典浪漫。 （記者蔡思培攝）

    今年士林官邸鬱金香展於2月13日至2月23日盛大登場，位於士林官邸大門口的「愛在荷蘭」設置9米高大風車、木鞋及以鬱金香打造的花燈裝置，展現荷蘭經典浪漫。 （記者蔡思培攝）

    2025/02/12 16:02

    〔記者蔡思培／台北報導〕2025士林官邸鬱金香展明天起登場，今年活動以「愛的遇藝」為主題，搭配13萬株盛開鬱金香，並將花卉與荷蘭、日本、土耳其、義大利異國風格，推出8大展區，帶領民眾穿梭世界各地。

    今年士林官邸鬱金香展於2月13日至2月23日盛大登場，花展規劃異國展區、花海展區及藝文展區等8大展區，各展區皆有不同國度文化魅力。位於士林官邸大門口的「愛在荷蘭」設置9米高大風車、木鞋及以鬱金香打造的花燈裝置，展現荷蘭經典浪漫，一窺荷蘭習俗中「寄情於木鞋」的愛情樣貌。

    位於露天音樂座綠地的「情定礪波」，結合日本礪波市格子風車、鳥居與鯉魚旗，象徵吉祥與幸福，園區更引進日本特有的鬱金香品種。展區也推出情人節「寫繪馬送御守」現場活動，明、後兩天下午1點至2點揪伴到展區並在繪馬上寫下願望，就有機會獲得來自日本礪波的「鯉戀之宮」良緣御守。

    「相戀土耳其」展區致敬鬱金香起源地土耳其，並有阿拉丁神燈故事裡的神燈與魔毯，搭配星球裝置物，讓賞花遊客在花海浪漫遨遊，由鬱金香打造的立體「花之大谷」有多彩花牆，也是拍美照的首選。「邂逅義大利」展區則帶遊客走一遭愛情必經旅途，從傳信到茱麗葉之家祈求愛的到來，一起搭乘馬車參與城中廣場的情人活動，並在古堡裡鬱金香花園留下美照，最後還有情人攜手走入婚禮殿堂的場景。

    公園處園藝管理所主任吳旻靜補充，此次鬱金香展除有4個異國展區，還有花海展區與藝文展區。「LOVE」展區有四季秋海棠、西洋水仙、海芋、鼠尾草與各種顏色鬱金香組成的廣闊花海，搭配地景藝術裝置「水流」與大型紅色愛心氣球，營造甜蜜情人節氛圍。中式庭園「詩情花意」展區展出20種來自荷蘭的鬱金香品種，搭配上西方愛情名言，以詩情花意方式呈現花與文學的共鳴。

    此次花展也與鄰近士林神農宮串連，士林神農宮董事長何逸松說，鬱金香展有規劃荷蘭鬱金香與風車，廟埕也擺放象徵台灣的「木屐」裝置藝術，展現出台灣本土特色，並在福德洋圳意象區設置小型風車。

    位於露天音樂座綠地的「情定礪波」結合日本礪波市格子風車、鳥居與鯉魚旗，園區也引進日本特有的鬱金香品種。（記者蔡思培攝）

    位於露天音樂座綠地的「情定礪波」結合日本礪波市格子風車、鳥居與鯉魚旗，園區也引進日本特有的鬱金香品種。（記者蔡思培攝）

    「相戀土耳其」展區致敬鬱金香起源地土耳其，還有阿拉丁神燈故事裡的神燈與魔毯。（記者蔡思培攝）

    「相戀土耳其」展區致敬鬱金香起源地土耳其，還有阿拉丁神燈故事裡的神燈與魔毯。（記者蔡思培攝）

    「LOVE」展區有四季秋海棠、西洋水仙、海芋、鼠尾草與各種顏色鬱金香組成的廣闊花海。（記者蔡思培攝）

    「LOVE」展區有四季秋海棠、西洋水仙、海芋、鼠尾草與各種顏色鬱金香組成的廣闊花海。（記者蔡思培攝）

    此次花展也與鄰近士林神農宮串連，士林神農宮在廟埕擺放象徵台灣的「木屐」裝置藝術，展現出台灣本土特色。（記者蔡思培攝）

    此次花展也與鄰近士林神農宮串連，士林神農宮在廟埕擺放象徵台灣的「木屐」裝置藝術，展現出台灣本土特色。（記者蔡思培攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播