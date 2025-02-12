台中梅川換植百餘株梅樹 近來梅花綻放

台中在梅川換植百餘株梅樹，近來梅樹綻放，梅川名實相符。（圖由市府提供）

2025/02/12 16:42

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「梅川」是台中市中心4大河川之一，市府推動「梅川河岸人行環境改善工程」，第一期工程資2.4億改善沿岸步道人行道狹窄、鋪面老舊及護欄功能不佳等，更移植掌葉蘋婆改補植164株梅樹，近來梅川園道及梅川沿岸種植梅花陸續綻放，讓路名及河川名更名實相符。

建設局長陳大田指出，為優化人行環境，推動梅川第一期人行環境改善工程，涵蓋梅川水岸段（文心路至太原路）及梅川園道段（進化北路至健行路），改善總長1.3公里。

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陳大田指出，改善工程採公私協力推動，總經費近2.4億元，除獲內政部前瞻計畫補助約5585萬元，並透過企業認養挹注資金1.7億元，改善包括擴寬人行道、優化無障礙設施、提升路口安全及景觀優化，確保行人通行更為安全舒適。

此外，原本梅川園道兩旁種植不少掌葉蘋婆困擾當地居民逾30年，這次配合行人優化工程，將掌葉蘋婆移植，改換植164株梅樹，沿岸歩道梅樹逾200株，重塑梅川水岸景觀，也讓梅川及梅川園道更名實相符。

建設局指出，近期適逢梅樹開花季節，梅川沿岸梅花陸續綻放，增添河岸風情，不少散步或行經民眾說，有梅花清香隨風飄散，另有風雅氛圍。

陳大田指出，後續將再推動梅川第二期工程（篤行路至五權路），並再次攜手企業投入，總經費1.17億元，包含爭取內政部國土管理署補助2450萬元，並媒合企業認養梅川園道（育德路至台灣大道），挹注約6800萬元，改善路段全長1.35公里，預計今年下半年動工，明年上旬完工，另也再向中央爭取第三期（文心路至大連路）經費，期望完善梅川園道整體用路安全，並提升休憩環境品質。

市府推動「梅川河岸人行環境改善工程」，第一期工完成。（圖由市府提供）

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