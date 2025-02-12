南投受天宮元宵「擔米糕桃」慶典 8888斤米糕桃「呷平安」

南投受天宮元宵「擔米糕桃」慶典活動，縣府民政處長林琦瑜（左）、名間鄉長陳翰立（右）等人以扁擔挑著米糕桃踩街。（記者張協昇攝）

2025/02/12 15:42

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣名間鄉受天宮元宵傳統「擔米糕桃」慶典活動，今（12）日下午冒雨舉行，由縣府民政處長林琦瑜、名間鄉長陳翰立等人，與300名志工肩扛扁擔挑著米糕桃，從受天宮第一停車場出發，徒步踩街約800公尺入廟舉行祭典，為天官大帝祝壽祈福，挑米糕桃隊伍綿延數百公尺，陣仗龐大，場面熱鬧，充滿元宵節濃濃的節慶氣氛。

位於名間鄉松柏嶺的受天宮，是國內奉祀玄天上帝的總壇，擔米糕桃的傳統廟會慶典活動由來已久。由於元宵節是三官大帝中的上元天官大帝聖誕，因天官大帝主掌賜福，受天宮轄境自古即有正月十五「擔米糕桃」為上官大帝祝壽祈福習俗，日治時期由「三界公會」負責籌辦，並於祭典後「分桃」给十方善信，發展成「米糕桃慶典」的固定祭典，每年吸引近萬人參與。

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今年廟方製作8888斤的米糕桃，下午一點半「起擔」，由於南投陰雨綿綿，縣府民政處長林琦瑜、名間鄉長陳翰立、南投市長張嘉哲、縣議員張婉慈、張秀枝與受天宮主委陳登岳等人，與300名志工穿雨衣、戴斗笠，以扁擔挑著置放於塑膠籃裡的米糕桃，從受天宮第一停車場步行踩街到廟殿舉行祭典，並於祭典結束後分送每份8兩的米糕桃，吸引許多民眾前來索取「呷平安」，廟方也同時發送紀念帽、限量龜蛇進財錢母、新春金幣福袋及紀念徽章。

受天宮晚間也舉辦「財蛇納福」元宵晚會，邀請秀場天王黃西田、網紅歌手少康與宥翔等人演出，增添節慶熱鬧氛氛。

南投受天宮元宵「擔米糕桃」慶典活動，吸引300名志工參與， 體驗傳統民俗活動。（記者張協昇攝）

南投受天宮元宵節舉辦「擔米糕桃」慶典活動，分送米糕桃給民眾「呷平安」。（記者張協昇攝）

南投受天宮元宵「擔米糕桃」慶典活動，擔米糕桃隊伍綿延數百公尺。（記者張協昇攝）

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