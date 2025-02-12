為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投受天宮元宵「擔米糕桃」慶典 8888斤米糕桃「呷平安」

    南投受天宮元宵「擔米糕桃」慶典活動，縣府民政處長林琦瑜（左）、名間鄉長陳翰立（右）等人以扁擔挑著米糕桃踩街。（記者張協昇攝）

    南投受天宮元宵「擔米糕桃」慶典活動，縣府民政處長林琦瑜（左）、名間鄉長陳翰立（右）等人以扁擔挑著米糕桃踩街。（記者張協昇攝）

    2025/02/12 15:42

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣名間鄉受天宮元宵傳統「擔米糕桃」慶典活動，今（12）日下午冒雨舉行，由縣府民政處長林琦瑜、名間鄉長陳翰立等人，與300名志工肩扛扁擔挑著米糕桃，從受天宮第一停車場出發，徒步踩街約800公尺入廟舉行祭典，為天官大帝祝壽祈福，挑米糕桃隊伍綿延數百公尺，陣仗龐大，場面熱鬧，充滿元宵節濃濃的節慶氣氛。

    位於名間鄉松柏嶺的受天宮，是國內奉祀玄天上帝的總壇，擔米糕桃的傳統廟會慶典活動由來已久。由於元宵節是三官大帝中的上元天官大帝聖誕，因天官大帝主掌賜福，受天宮轄境自古即有正月十五「擔米糕桃」為上官大帝祝壽祈福習俗，日治時期由「三界公會」負責籌辦，並於祭典後「分桃」给十方善信，發展成「米糕桃慶典」的固定祭典，每年吸引近萬人參與。

    今年廟方製作8888斤的米糕桃，下午一點半「起擔」，由於南投陰雨綿綿，縣府民政處長林琦瑜、名間鄉長陳翰立、南投市長張嘉哲、縣議員張婉慈、張秀枝與受天宮主委陳登岳等人，與300名志工穿雨衣、戴斗笠，以扁擔挑著置放於塑膠籃裡的米糕桃，從受天宮第一停車場步行踩街到廟殿舉行祭典，並於祭典結束後分送每份8兩的米糕桃，吸引許多民眾前來索取「呷平安」，廟方也同時發送紀念帽、限量龜蛇進財錢母、新春金幣福袋及紀念徽章。

    受天宮晚間也舉辦「財蛇納福」元宵晚會，邀請秀場天王黃西田、網紅歌手少康與宥翔等人演出，增添節慶熱鬧氛氛。

    南投受天宮元宵「擔米糕桃」慶典活動，吸引300名志工參與， 體驗傳統民俗活動。（記者張協昇攝）

    南投受天宮元宵「擔米糕桃」慶典活動，吸引300名志工參與， 體驗傳統民俗活動。（記者張協昇攝）

    南投受天宮元宵節舉辦「擔米糕桃」慶典活動，分送米糕桃給民眾「呷平安」。（記者張協昇攝）

    南投受天宮元宵節舉辦「擔米糕桃」慶典活動，分送米糕桃給民眾「呷平安」。（記者張協昇攝）

    南投受天宮元宵「擔米糕桃」慶典活動，擔米糕桃隊伍綿延數百公尺。（記者張協昇攝）

    南投受天宮元宵「擔米糕桃」慶典活動，擔米糕桃隊伍綿延數百公尺。（記者張協昇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播