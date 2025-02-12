想學JR東日本增加車站營收 台鐵優先推高雄商業、旅館大樓招商

台鐵公司董事長杜微日前由黃振照副總經理、資產開發處胡雅芳處長、張育誌副處長及公共事務處吳惠芳處長陪同下會唔JR東日本常務董事/Marketing本部長中川晴美、地方創生部門國際事業Leader和泉孝斉、台灣捷爾東事業開發（股）公司董事長大内卓、經理石塚哲也等人交流會面。（圖由台鐵公司提供）

2025/02/12 16:20

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司董事長杜微日前會晤JR東日本常務董事，表示JR東日本的經驗非常值得台鐵公司學習，來活化台鐵的現有資產。台鐵目前正在高雄站區辦理多起開發案件，包括車專一、車專四、車專五開發案、站東都更案，以及高雄車站商業大樓及旅館大樓招商等案，期透過站區的規劃開發再利用，活絡車站周遭。

JR東日本為了打造出能夠不斷孕育新商業與文化的城市，以東京景點「高輪GATEWAY」當概念，透過在來線維修廠遷移騰出的土地興建辦公、住宿、零售等複合商業設的再開發計畫，並以通廊串聯車站與各開發大樓，為國際各鐵道事業資產開發利用的成功典範。

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台鐵公司表示，為更加了解JR東日本在TOD的發展、商業營運及公司經營等經驗，台鐵公司董事長杜微日前由黃振照副總經理、資產開發處胡雅芳處長、張育誌副處長及公共事務處吳惠芳處長陪同下會唔JR東日本常務董事/Marketing本部長中川晴美、地方創生部門國際事業Leader和泉孝斉、台灣捷爾東事業開發（股）公司董事長大内卓、經理石塚哲也等人交流會面，並針對資產活化再利用及公司治理等議題交換意見。

杜微表示，JR東日本的經驗非常值得台鐵公司學習，希望未來台鐵公司可以透過雙方經驗交流以及商業上的合作參與，進而達到台鐵公司活化現有資產，推動TOD發展活絡站區周遭，以倍增台鐵公司營收目標。

台鐵公司表示，推動TOD發展是台鐵公司化後重大目標之一，公司近期正於高雄站區辦理多起開發案件，包括車專一、車專四、車專五開發案、站東都更案，以及高雄車站商業大樓及旅館大樓招商等案，期透過站區的規劃開發再利用，活絡車站周遭。

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