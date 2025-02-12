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    《高雄海味》開春首櫃外銷加拿大 7業者33項商品封櫃

    《高雄海味》開春首發貨櫃外銷加拿大，今天上午熱鬧舉行封櫃活動。（記者蘇福男攝）

    《高雄海味》開春首發貨櫃外銷加拿大，今天上午熱鬧舉行封櫃活動。（記者蘇福男攝）

    2025/02/12 16:00

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄優質水產品《高雄海味》，開春首發貨櫃外銷加拿大，今天上午熱鬧舉行封櫃記者會，7家業者33項商品將攜手搶攻加拿大消費市場。

    高市海洋局從112年起與加拿大國華台灣食品公司合作，媒合梓官和林園區漁會、宏裕行、安心漁、利安鑫、鮪軒及天時福等7家優質海味業者，打開加拿大市場，從112年2個貨櫃、去年增加到4個貨櫃，今年開春首發貨櫃訂單，國華公司已下訂7個40呎20噸貨櫃高雄海味商品，累計訂單金額近4900萬元，銷售量穩定成展。

    高市海洋局今天上午11點在利安鑫食品公司彌陀冷凍廠熱鬧舉辦「高雄海味外銷加拿大封櫃」記者會，局長黃登福、加拿大國華台灣食品公司董事長周怡華和7家業者一起封櫃，貨櫃預計1個月內運抵加拿大。

    黃登福表示，高雄是台灣的漁業重鎮，年漁產量達42.5萬公噸，佔全國將近一半，除產量、產值全國居冠，產品也相當豐富多元，包括遠洋鮪魚、魷魚、秋刀魚，養殖石斑、虱目魚、鱸魚、白蝦等，透過漁會和水產加工廠的冷凍加工，提升附加價值，行銷國內外市場，協助漁民開拓市場。

    周怡華表示，國華在加拿大已經營30多年，她觀察只要產品好、包裝賣相佳，當地消費者都會買單，客人回饋說，台灣食品把關嚴格，因此信任台灣食品品質。

    她說，國華進口的台灣產品都不加糖精、色素和防腐劑，黑輪、蝦排、花枝丸大受歡迎，加拿大消費者都是整箱買，去年開賣的梓官漁會野生烏魚子和虱目魚粥、鮪魚肉丸，買氣也都搶搶滾。

    滿載《高雄海味》商品的貨櫃，預計10日內運抵加拿大。（記者蘇福男攝）

    滿載《高雄海味》商品的貨櫃，預計10日內運抵加拿大。（記者蘇福男攝）

    梓官漁會野生烏魚子在加拿大市場大受歡迎。（記者蘇福男攝）

    梓官漁會野生烏魚子在加拿大市場大受歡迎。（記者蘇福男攝）

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