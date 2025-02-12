國道去年70起死亡車禍釀28死 最大肇因是「追撞」

和平紀念日連假，高公局建議用路人多利用替代道路。（圖由高公局提供）

2025/02/12 15:34

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部高速公路局今天（12日）公布去年國道死亡車禍事故統計，共發生70件A1（車禍發生24小時內有人死亡）事故，其中23件屬追撞，共造成28人死亡，佔全年A1事故死亡人數35%，主要肇事原因為未保持行車安全距離、分心駕駛等。

228連續假期月底到，高速公路局預估連假期間尖峰時段將湧現大量出遊車潮，高公局提醒，未保持安全距離或不當使用輔助駕駛系統，恐發生追撞事故，除危害自身及他人安全外，並影響後方車流續進，也可能引起二次事故。

請繼續往下閱讀...

高公局提醒用路人，行駛高速公路務必保持專注，切勿疲勞駕駛，另外，輔助駕駛系統尚未達自動駕駛程度，用路人勿過度依賴輔助駕駛系統，強烈建議用路人進出高速公路交流道、服務區或休息站時不要使用輔助駕駛系統，遇突發狀況時才能即時反應、降低事故發生風險。

高公局建議假期間往返新竹至台南民眾可改走台61快速公路，以避開國道壅塞車流。另3月1日及2日將在12時到21時封閉國3西濱北向入口，北向民眾可續行台61至國3香山交流道再進入高速公路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法