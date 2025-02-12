竹市國際展演中心改採地上權設定 朝百億商城兼劇場開發案規畫

新竹市國際展演中心工程停擺2年多後，已改採地上權設定方向規畫，市府將引民間資源朝百億商城兼劇場開發案規畫。（記者洪美秀攝）

2025/02/12 16:03

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市停擺2年的國際展演中心工程，在高虹安市府上任後，除與原先廠商解約，也由市府改採地上權設定方向委由顧問公司規畫，近期規畫已經委員會審查進行修訂，文化局表示，國際展演中心仍會保留公益劇場形式，朝黑盒子或葡萄園等劇場形式規畫，而地上權設定的租約年限最高70年，市府可取得的權利金約37億（分70年均攤），預估是100億的商城兼劇場開發案，也是竹市近2年金額及規模最大的民間促參案，最快上半年完成規畫、並在5月送市議會定期大會審議，下半年對外招商。

文化局表示，國際展演中心朝土地開發設定地上權重啟規畫，目標是引進民間投資開發，目前顧問公司已提出開發計畫及招商規畫和財務先期報告，由於文化部對前市府規畫的國際展演中心的經費補助案已收回，顧問公司也進行空間估算，目前展演中心土地的容積率約9萬多平方公尺可利用，規畫方向包括蓋建最高14層的商城及商辦中心，但也保留公益空間如蓋建黑盒子及葡萄園等實驗性質的劇場，約可容納近千人的展演空間。

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另顧問公司規畫的開發計畫中，市府可取得的權利金約37億元，而租金最高設定年限為70年，目前市府已要求顧問公司進行開發計畫修訂，包括財務評估與營運規畫等，預計最快5月完成審查，會送市議會進行審查，若有必要，也會在議會進行專案報告。

文化局強調，國際展演中心地上權設定案將是竹市這2年最大規模的開發投資案，若經市議會審議通，下半年就會啟動相關招商計畫，未來將不再稱國際展演中心，會以新名稱新亮點進行活化。且開發計畫預估引進民間資源投入100億開發，包括權利金及商城與劇場的蓋建等。

此區塊的基地面積約4萬1900平方公尺，法定建蔽率60%、法定容積率300%，但現行基地所規劃使用的實際建蔽率僅37%、實際容積率80%，未來開發計畫審議通過後，基地內將有一定比例的建築空間列為必要設置的公共設施，也會在蓋建後移轉給市府管理。

新竹市國際展演中心工程停擺2年多後，已改採地上權設定方向規畫，市府將引民間資源朝百億商城兼劇場開發案規畫。（記者洪美秀攝）

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