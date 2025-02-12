台南全美戲院3月2日歇業 75週年慶粉絲冒雨齊聚再多看一眼

台南全美戲院在宣告3月2日將結束營業後，今天如期舉辦戲院75週年生日派對。（記者王姝琇攝）

2025/02/12 14:51

〔記者王姝琇／台南報導〕台南全美戲院在宣告3月2日將結束營業後，今天如期舉辦戲院75週年生日派對，有近百位粉絲無畏風雨前來，回味早年在戲院觀影的點滴，陪伴戲院切蛋糕過生日。

全美戲院是全國播放二輪片的始祖，昨日突宣告將暫停營業、力拚轉型，讓大批粉絲相當不捨。今適逢戲院75週年慶，立委林俊憲、文化局代理局長林韋旭、手繪電影看板畫師顏振發等人出席戲院生日派對，近百位民眾也冒雨前來「再多看一眼」，深怕承載數十年回憶的戲院就此消失。

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林韋旭表示，全美戲院結束營業讓不少民眾相當感傷，市長黃偉哲得知後非常不捨，特別要求文化局進一步了解全市戲院、影院目前所面臨的困境，並給予積極的輔導。也希望可以保留全美戲院及目前台南歇業中的戲、影院等的各個空間，後續才能進一步思考如何協助轉型，華麗轉身。

有資深粉絲說，全美戲院就是古早記憶，自己就住在附近，小時候都會到戲院看電影，買1張票看2部電影很划算。得知戲院將結束營業影迷也紛紛表示，「特地來找尋早年觀影的記憶」、「真的很可惜」、「想再多看一眼」。也有外地遊客前來，才得知全美戲院即將結束營業，覺得惋惜！

林俊憲提到，全美戲院承載5、6年級生的記憶，面對暫停營業與慶生派對百感交集，但隨時代變遷影城經營都相當不容易，更何況是二輪戲院，期待未來全美戲院轉型後，以全姿態與民相見。

戲院經理吳俊誠說，電影影像是一種很迷人的行業，自己身為電影人，戲院就是舞台、工具，雖然戲院在現今經營不易，二輪片更是所剩無幾，全美戲院不會結束，相信戲院也像電影一般，未來有許多的可能性，不排除與社區結合，成為很棒的展演空間。

台南全美戲院在宣告3月2日將結束營業後，今天舉辦75週年生日派對，粉絲無畏風雨前來陪伴戲院切蛋糕過生日。（記者王姝琇攝）

全美戲院特製紀念版明信片贈送給出席生日派對的民眾。（記者王姝琇攝）

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