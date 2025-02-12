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    32位外國學生台東體驗炸寒單 4巴西生扮肉身寒單挨炸喊好玩

    4位巴西男學生（左右4人）今天到台東扮演肉身寒單爺，接受真實炮轟後比讚的手勢。（記者黃明堂攝）

    4位巴西男學生（左右4人）今天到台東扮演肉身寒單爺，接受真實炮轟後比讚的手勢。（記者黃明堂攝）

    2025/02/12 15:12

    〔記者黃明堂／台東報導〕今天元宵節，台東最吸引人的活動之一是炮炸肉身寒單爺，32位外國到台灣的交換學生由國際扶輪社安排到台東，參加玄武堂的炮炸寒單爺，4位巴西男生赤裸上身，輪番上轎接受炮火轟炸，震耳欲聾的鞭炮迫身爆炸、煙硝嗆辣，直呼又怕又好玩，更覺得台灣的文化很好。

    台東今年元宵遇上綿延細雨，對炮炸活動形成極大挑戰，肉身寒單赤裸上身，僅著紅短褲，濕冷上轎，炮火一開，煙霧消散不掉，馬上伸手不見五指，肉身寒單、炮手及觀眾都被煙硝籠罩，鼻孔嗆得難以呼吸，不過，仍然場場吸引民眾觀看。

    國際扶輪社今年安排32位多國交換學生到台東體驗元宵節，中午參加玄武堂舉辦的炮炸活動，且是真槍實彈上場，4位巴西男生勇當肉身寒單爺，著紅短褲、赤裸上身，站上竹轎，由轎夫抬行，接受各國學生丟炮轟炸，感受戰場般的震撼場面。

    17歲的巴西學生「無敵」一下轎就興奮的說「好好玩」，雖然會痛，也會害怕，但非常好玩，聽說很多台灣人還沒被炸過，他能體驗到，非常高興，親身感受到台灣的文化很好。

    台東玄武堂中午炸寒單，巴西交換學生扮肉身寒單爺，上轎接受轟炸。（記者黃明堂攝）

    台東玄武堂中午炸寒單，巴西交換學生扮肉身寒單爺，上轎接受轟炸。（記者黃明堂攝）

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