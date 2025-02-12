跨越300公里的愛 苗栗十方圓通寺捐助恆春偏鄉醫療

苗栗十方圓通寺捐助恆春偏鄉醫療。左起恆春旅遊醫院副院長孫武、院長蔡昌宏、道晟法師。（記者蔡宗憲攝）

2025/02/12 15:02

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島及花東一向是醫療台灣弱勢區域，位在苗栗的十方圓通寺在因緣際會牽線下，今天捐贈偏鄉醫療接駁車及消防勘查車給恆春旅遊醫院及花東消防單位，希望挹注偏鄉醫療及災情救援能量。

十方圓通寺的道晟法師帶著志工，從300公里外的苗栗南下恆春半島，分別捐贈衛福部恆春旅遊醫院一輛含手持式超音波設備的偏鄉醫療接駁車，台東縣縣政府消防局多功能消防警備車一輛，以及花蓮縣消防局災情勘查車一輛，共計超過610萬來自各界的善款。

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道晟法師在捐贈儀式中，也邀請與會的貴賓手持木製小型燈籠上台共同「點亮希望、守護台灣」，盼人人化身活菩薩，一起守護台灣各角落；道晟法師分享，去年寺方捐贈一台醫療接駁車給衛福部苗栗醫院，院方公關徐國昌專員有感之前在恆春旅遊醫院服務，深知偏鄉許多長者因為交通不便無法前往就醫，更需要醫療接駁車的需求，料解恆春半島偏鄉民眾的困難與需求後，立即研議投入善款，購置一輛醫療接駁車與行動手持超音波設備，造福偏鄉地方民眾。

恆春旅遊醫院院長蔡昌宏表示，偏鄉醫療接駁車對於幅員廣闊的恆春半島相當有用，目前新建醫療大樓各科別陸續完善中，今年努力將心導管室及團隊建置完成，也感謝善心團體看到偏鄉醫療的需要，也期盼藉此鼓舞更多專業醫護人力投入。

苗栗十方圓通寺捐助車輛幫助恆春偏鄉醫療。（記者蔡宗憲攝）

苗栗十方圓通寺捐助恆春及花東偏鄉醫療及救災。（記者蔡宗憲攝）

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