霧峰國小學童上學「VIP」 交通志工風雨無阻幫開車門原因曝

台中霧峰區霧峰國小交通組志工，不論晴天、雨天都幫小朋友開車門，成為校園最特殊的風景。（記者陳建志攝）

2025/02/12 14:39

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰區霧峰國小位於交通繁忙的中正路、樹仁路口，每天上學時間都可看到10多位志工，站在駐車彎附近幫下車的學生開車門，有民眾不解「學生是VIP嗎？有必要服務到這樣嗎？」校長葉聰信笑稱，這是為了縮短車輛停留，避免校門塞車的措施，今天開學第2天碰到下雨，10多位交通組志工，撐傘、穿雨衣仍風雨無阻幫開車門接學生，成為校園最特殊的風景。

霧峰國小校長葉聰信表示，學校位於霧峰交通要道中正路旁，每天上學、上班時間車流量大，雖然學校有闢設駐車彎，提供家長們安全接送的區域，但上學時間因載送車輛過多，加上家長下車後再開車門讓學生下車時間冗長，造成校門口附近常大塞車。

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葉聰信表示，學校家長會榮譽會長謝侑霖觀察到此現象後，從家長的角度思考要如何解決此塞車狀況，決定召集志工在駐車彎附近幫學童開車門，加快小朋友下車，縮短汽車停留時間，實施後不但成效良好，且還能增加與家長交流的機會，從此相沿實施，並且擴大招募志工。

葉聰信表示，目前學校交通組志工共有23位，每天一早上學時有12位志工，在駐車彎周邊幫學生開車門，若碰到下雨，有的人穿雨衣，有的人撐傘，仍然照常值勤沒停止，成為校園最特殊也最美麗的風景。

擔任志工的陳進言笑著說，每天來學校當志工是最快樂的一件事，看到幫小朋友開車門後，小朋友可愛有禮貌的問好，把一整天的幸福感都賺起來了。

家長會長楊顏菱也說，自己每天接送小朋友上放學，最能感受到校門口車潮壅塞的情況，有時也會險象環生，感謝學校交通組志工一大早就到學校值勤，讓車流維持順創，展現了守護孩子的熱情，也是無私奉獻，熱心公益的最佳表率。

台中霧峰區霧峰國小交通組志工，不論晴天、雨天都幫小朋友開車門，加快速度避免塞車。（記者陳建志攝）

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