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    台灣觀光研訓院今年拚立院三讀 初期2年投入3億元

    交通部觀光署籌備台灣觀光研訓院，培育觀光人才，並進行觀光方面的戰略規劃、數據分析。示意圖。（記者蔡昀容攝）

    交通部觀光署籌備台灣觀光研訓院，培育觀光人才，並進行觀光方面的戰略規劃、數據分析。示意圖。（記者蔡昀容攝）

    2025/02/12 14:34

    〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署擬成立觀光智庫「台灣觀光研訓院」，進行戰略規劃、數據分析及觀光人才培訓。觀光署署長周永暉表示，研訓院今年力拚立法院三讀，初期2年即2026、2027年，預估投入3億元。

    觀光署署長周永暉表示，觀光署正在籌備台灣觀光研訓院，未來將有2個中心，分別是戰略規劃數據分析，以及教育培訓中心，規模30至50人，地點選在華僑會館。

    周永暉舉例，台灣觀光推動永續及AI應用，但對多數觀光業者來說太抽象，不知道怎麼做，研訓院未來會推培訓課程；地方政府觀光單位的新進同仁，也可能需要熟悉相關工作，也可透過研訓院教育訓練。

    周永暉坦言，台灣是先進國家，但觀光水準尚有努力空間，以綠色旅遊來說，泰國為此成立專案辦公室；觀光署國家風景區管理處以身作則力拚全球百大，並鼓勵林業署、國家公園署也去參加評鑑，這是國際趨勢，參加評鑑所付費用很值得。

    AI應用方面，民眾在遊樂園、阿里山玩時，若能透過手機得知哪個設施要排隊很久、哪段雍塞警示，可大幅提升旅遊體驗品質；偏鄉或自然山海旅遊，觀光署則會與氣象署做密切合作。

    官方預估旅宿業人力仍有3000人缺口，業界也頻向中央政府喊話開放外籍移工。周永暉表示，行政院1月召開的觀光諮詢會議，院長卓榮泰裁示要務實考慮，勞動部則表達會滾動式檢討。周解釋，這涉及所有服務業，需要不同行業交換意見。

    全國景區會議3月27、28日召開，觀光署、林業署、國家公園署、地方政府都會派員出席，周永暉表示，會邀請外國人給予建議，希望有一天能不分地方級、國家級景區，全部標準能拉到同一水準；目前有25個地方級景區、9個國家公園、13個國家風景區、數個國家森林遊樂區等。他也預估，屏東大鵬灣BOT案今年有望招標出去，推進南部旅遊吸引力。

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