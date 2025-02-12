台灣續拚千萬國際客！5千元抽獎到6月 高鐵買1送1到年底

台灣今年續拚國際來台客千萬人次目標。（資料照）

2025/02/12 14:39

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣去年國際客未達千萬人次目標，今年續拚。交通部觀光署長周永暉表示，上半年會有自由行旅客抽5000元消費金活動，國際客高鐵買一送一則實施到年底。

觀光署統計，去年國際來台客約786萬人次，日本佔約132萬、港澳129萬、韓國101萬、美國65.5萬、菲律賓47萬人次。去年受中共軍演、地震、颱風等影響，國際客未如預期，未達1000萬人次目標，觀光署今年續拚。

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副署長林信任分析，美國航班多，每週現有140幾航班，預計今年會破150班；菲律賓經濟起飛，所得提升快，若抽到5000元消費金，機票錢就抵銷了，加上市場代言人策略奏效，登上新南向國家第一寶座。

周永暉表示，日本人受幣值影響，持有護照率低、來台力道較往年稍弱，但仍值得深耕，尤其休學旅遊來台族群，後續甚至會在台唸大學、工作，一來再來，所以接下來行銷重點回防至青年旅遊，與JR集團合作「青春18車票」等。日本市場台灣代言人策略也持續進行。

今年的具體吸客政策，周永暉表示，外籍旅客來台自由行抽5000元消費金（遊台灣金福氣），預計實施至6月30日；鼓勵國際客往中南部旅遊的「高鐵買一送一」，購買目的地台中以南的高鐵站車票，可2人同行1人免費，在日本頗受青年和上班族青睞，加上「高鐵假期」套裝行程推陳出新，會是一個重點，預計會實施到年底。

周永暉表示，高雄機場目前尚有些管制，未來希望能推航班，讓東南亞旅客能從高雄進出，不但航程短，也能推南灣旅遊；另外，東南亞旅客特別喜歡遊樂園。台灣遊樂園的旅客，7成集中在義大世界、劍湖山、六福村、九族文化村，九族有原民特色，六福村動物吸引人。

林信任分析，中國因為經濟下滑，所以在觀光方面，開放很多國家免簽，免簽的拉客效果最近正在湧現，對東南亞旅客吸引力比過往大，所以台灣方面，就以產品面取勝，例如持續參加新加坡潛水展，鎖定消費高的族群。

台灣也力拚把握轉機客旅遊。周永暉表示，轉機停留6小時以上者，是他們鎖定的目標，配合台灣燈會在桃園，有推出特別導覽套裝遊程，也有其他遊程可選，並會準時送客回機場搭機。觀光署也持續重視會展產業（MICE，指國際展覽、會議、企業獎勵旅遊等），吸引外籍客出差之餘順道旅遊。

至於國際航線，周永暉指出，目前恢復疫情前9成，今年希望盡量百分百恢復，但要聽聽國籍航空意見。周觀察，我國和韓國結構很像，出國人次居多，台灣接下來上看1800萬人次。

觀光署目前全球有16處台灣觀光辦事處、3個台灣觀光旅遊服務分處（TTIC），今年除了在美國西雅圖增設TTIC，歐洲也要開始佈局，荷蘭阿姆斯特丹、澳洲雪梨、義大利羅馬也會增設。印度孟買今年則從TTIC升格為駐孟買台灣觀光辦事處。

另外，周永暉表示，今年預計與經濟部商業發展署合作籌辦咖啡節，向國際宣傳「來台灣喝咖啡」，細節還在構思，希望能「一炮而紅」，最早6月、最晚9月舉辦。

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