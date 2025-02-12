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    蘭嶼吻鰕虎列珍稀保育類野生動物 民間販售繁殖最高罰5萬元

    蘭嶼吻鰕虎2月7日已列為珍貴稀有保育類野生動物。（林保署提供）

    蘭嶼吻鰕虎2月7日已列為珍貴稀有保育類野生動物。（林保署提供）

    2025/02/12 13:52

    〔記者楊媛婷／台北報導〕蘭嶼吻鰕虎為台灣特有種淡水魚，主要分布於蘭嶼，近年因溪流工程、颱風改變棲地等因素，造成族群不穩定，為加強保育，農業部於2月7日列為珍稀保育類野生動物，非經主管機關同意，不得繁殖、買賣，公告前已養殖者，須於3月底前向地方主管機關登記。

    主要分布在蘭嶼的蘭嶼吻鰕虎，俗名狗甘仔、甘仔魚，林業保育署表示，該魚為淡水域與海水域兩側洄游型的特有魚類，雖無人為捕撈壓力，但近年因溪流整治工程的「三面光」結構，使得蘭嶼吻鰕虎洄游溪流時缺乏躲藏的隙縫，另溪流攔水設施導致水流截斷或河道落差過大，不利其溯源洄游，導致族群數量減少，2019年時調查發現，蘭嶼吻鰕虎野外族群僅分布於2條溪流中，可能不超過200尾，去年調查雖已逾1萬尾，但幾乎僅分布於1條溪流中，且是春季幼魚集體上溯季節，族群數量波動大，處於不穩定狀態。

    林保署說明，經與專家學者初步評估，並與蘭嶼在地民眾溝通說明取得支持，且經野生動物諮詢委員會審查通過，已公告蘭嶼吻鰕虎為珍貴稀有保育類野生動物，為促進保育，林保署台東分署也成立平台，與地方政府、在地社區發展協會及NGO團體將定期舉行會議，討論如何讓溪流構造適度降壩，或減少水泥結構、納入生態工法等保育方式，推動保育行動且貼近在地需求。

    隨蘭嶼吻鰕虎已列為珍貴稀有保育類野生動物，林保署表示，民眾若在公告前已飼養、持有，應自公告日起至3月31日前，向飼養所在地的地方政府登記備查，才能繼續合法飼養，但不能於公共場所陳列展示，另非經許可不得私自繁殖及買賣。如經查獲未登記之持有者，將依「野物保法」規定，裁罰最高5萬元並沒入未登記個體。

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