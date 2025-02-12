「台灣燈會」期間 桃園31條公車改道及調整營運

2025台灣燈會在桃園贈燈儀式，20公頃燈海一次看。（資料照）

2025/02/12 14:07

〔記者謝武雄／桃園報導〕「2025台灣燈會」今正式營運，活動將至23日截止，考量燈會期間展場周邊道路實施交通管制措施，有31條公車路線必須改道行駛，受影響公車路線及時刻表等乘車資訊可至桃園公車動態資訊網查詢或是下載「桃園公車」APP查詢公車動態，也可撥打1999市民服務專線了解相關資訊。

交通局表示，因應燈會周邊道路交通管制範圍主要涵蓋站前東路、站前西路、青埔路、洽溪路、公園路、文德路、民權路等，市區公車配合改道之路線包含免費公車「L206（A）」、「L207（A）」、「L209」、「L605（A）」；市區公車「170」、「172」、「173」、「181」、「206 （A、B、C、D、E）」、「208（A、C）」、「302（A）」、「501」、「707」、「5081（A）」、「5087（A）」、「5089」；以及觀音區桃小巴「T512（A）」等共計31路線行駛路線與站位受影響。

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交通局呼籲民眾來參加活動，可多利用高鐵、捷運至桃園高鐵站，搭乘台鐵之旅客亦可於中壢車站周邊公車站位搭乘「171」、「1A（平日）」、「5623」、「703」、「120」、「5081（A）」路線至A22捷運老街溪站轉搭接駁車，其中「171」採每小時低地板無障礙公車，民眾也可步行前往A22捷運老街溪站，沿途也有燈廊可欣賞花燈。

為配合燈會遊客需求，行經高鐵桃園站部分市區公車路線將提供增加班次及延後收班等措施，其中「206D」路線增班20班且高鐵端發車末班車延後至晚間11點50分；「171」路線增班7班次，且中壢端末班車延後至翌日零點10分；「302」路線增加2班，高鐵端末班車延後至晚間11點；「707」路線增班2班且桃園國際棒球場端末班車延後至晚間11點40分；「208」路線增加1班高鐵端末班車延後至晚間11點40分；「170」路線增加14班高鐵端末班車延後至晚間11點。

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