助北台中家扶學子 吉輔公司19年來捐贈獎學金

吉輔獎助學金頒獎暨座談，吳阿姨頒發獎助學金學北家扶中扶助的學生。（圖由家扶提供）

2025/02/12 13:56

〔記者歐素美／台中報導〕吉輔公司19年來提供獎助學金，幫助及鼓勵北台中家扶中心的弱勢學童努力就學，北台中家扶中心利用開學前特別舉辦吉輔獎助學金頒獎暨座談，來自企業的熱心捐助為家扶學子提供了獎學金，幫助他們克服學業與生活上的挑戰，邁向更光明的未來。

吉輔公司致力於回饋社會，秉持「希望能用微薄力量，讓弱勢孩子有機會樂活學習」的理念，長期提供家扶學子獎助學金，自民國96年至今，已邁入第19年，特別在寒暑假時，吉輔公司的董娘吳阿姨都會親自與學子們見面鼓勵，聽聽學子們在校學習與生涯規劃，以自己的心路歷程，回應他們求職、生涯規劃、專業進修的相關問題，讓他們能提早對職場有充分的瞭解，對未來做更佳的計劃；吳阿姨親切地叮嚀和大大的擁抱都讓家扶學子們感到無比的溫暖。

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目前就讀大學的阿源說，這一份獎助學金，讓他在學習過程中能積極學習充實外語（英語等）是大大的幫助；長期致力社會公益的吉輔公司董娘吳阿姨說，「我不是行善，只是盡己之力提供協助，而孩子是最有價值的投資」，強調每年看見孩子的學習努力都很欣慰。

吉輔獎助學金頒獎暨座談，吳阿姨給學子們大大的擁抱。（圖由家扶提供）

吉輔獎助學金頒獎暨座談，學生在會中談學校生活及自我期許。（圖由家扶提供）

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