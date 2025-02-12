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    手作湯圓 台南北門「役耆」慶元宵

    台南市北門區公所今天舉辦元宵歡慶活動，實作小湯圓，關懷長者帶來歡笑。（公所提供）

    台南市北門區公所今天舉辦元宵歡慶活動，實作小湯圓，關懷長者帶來歡笑。（公所提供）

    2025/02/12 13:34

    〔記者楊金城／台南報導〕位處沿海偏鄉的台南北門區，因人口外移，目前現住人口只有9687人，其中65歲以上長者占比23.93%，老化比例嚴重，今天（12日）是元宵節，北門區公所推動衛福部「長照2.0計畫」，特由4位長照替代役男到永華社區舉辦元宵歡慶活動，關懷長者帶來歡笑。

    畢業於台北醫學大學食品安全學系，具有「食品技師」證照的役男黃子宸帶領規劃，加上役男楊朝清、黃仁均、林韋杭擔任特助，根據社區長者需求，精心設計活動內容，為長者解說健康飲食原則、食安標章、食品衛生、食材選擇，就能「呷飯皇帝大、健康無負擔」。

    除了專業的食衛講解，活動還安排了「役耆同樂」的手做湯圓，入鍋烹煮，讓長者們在輕鬆愉快的氛圍中學習食安知識，健康滿分。

    北門區長林建男也親手製作飽滿圓潤的手工湯圓，祈祝北門區未來發展圓滿順利，讓長者感受到元宵節團圓圓滿的溫馨氣氛，他並關懷提醒長者應注意保暖，保重身體。

    台南北門公所4位替代役男以元宵小湯圓製作為例，為長者解說健康飲食原則、食安標章、食品衛生。（公所提供）

    台南北門公所4位替代役男以元宵小湯圓製作為例，為長者解說健康飲食原則、食安標章、食品衛生。（公所提供）

    台南北門區公所今天舉辦元宵歡慶活動，區長林建男（後排中）和社區媽媽們手作小湯圓。（公所提供）

    台南北門區公所今天舉辦元宵歡慶活動，區長林建男（後排中）和社區媽媽們手作小湯圓。（公所提供）

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