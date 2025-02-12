1尾逾千元！ 農業部水試所實現尾斑鈍鰕虎完全人工養殖

尾斑鈍鰕虎（環帶鰕虎）是國際觀賞水族市場中受歡迎的魚種，農業部水試所研發完全人工養殖技術。（圖由水試所提供）

2025/02/12 13:29

〔記者楊媛婷／台北報導〕尾斑鈍鰕虎（環帶鰕虎）是國際觀賞水族市場中受歡迎的魚種，在歐美市場1尾就要價35美元（約新台幣1150元），尾斑鈍鰕虎來源主要倚賴野外捕撈，農業部水產試驗所成功建立尾斑鈍鰕虎的完全養殖技術，將可緩解野外族群採捕壓力，更重要的是透過該技術繁殖的尾斑鈍鰕虎更能適應家庭水族環境，有較高存活率。

尾斑鈍鰕虎通常棲息在淺海泥沙、碎石、珊瑚礁等區域，具有多變的體色與濾食泥沙特性，水試所指出，該魚是海水水族常用來維持水族缸乾淨的功能性生物，可幫助海水珊瑚缸中的底沙潔白如新，尾斑鈍鰕虎在歐美市場每尾要價30到38美元，因國內海水水族市場較小，因此台灣每尾則150元到200元不等，因歐美市場廣大，評估仍具有經濟潛力。

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水試所助理研究員邱沛盛經長途運輸後死亡率高，消費者購買後，魚隻常因不適應環境而拒食，導致日漸消瘦，最終失去功能性與觀賞價值，因尾斑鈍鰕虎屬珊魚礁魚群，孵育出來的魚苗口徑小，對水質敏感外，攝食餌料更為困難，這次水試所成功發展尾斑鈍鰕虎完全養殖技術關就，就在於找到牡蠣幼生體做為尾斑鈍鰕虎的魚苗餌料，並營造適合魚苗生存的水族環境。

邱沛盛進一步指出，尾斑鈍鰕虎分布在台灣西半部海岸，透過這些台灣海域取得種魚再進行繁殖的個體，較能適應家庭水族箱環境，不但能減少長途空運的耗損且容易接受人工飼料，具有較高的活存率，也能協助降低野外族群的採捕壓力。

國外以提供繁殖養育培育觀賞水族著名的Biota公司也已經陸續完成菲律賓鈍鰕虎、林氏鈍鰕虎及尾斑鈍鰕虎等3種鰕虎的繁殖技術開發並將其商品化，邱沛盛說明，該公司主要是販售商品，是否實現完全養殖等因屬該公司商業機密因此未公開，也未發表於學術期刊，我國除成功建立尾斑鈍鰕虎的人工完全繁殖技術，也率先將研究成果發表至國際期刊《Fishes》（魚類）及《North American Journal of Aquaculture》（北美水產養殖），成為全球首例，未來相關技術將會技轉給民間廠商。

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