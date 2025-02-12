馬公市公所雙龜迎元宵 童趣擲筊學習傳統

馬公市公所舉行童趣乞龜擲筊樂，讓馬公市幼兒園學童體驗傳統文化。（馬公市公所提供）

2025/02/12 13:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市公所今（12）日充滿濃厚元宵節氣氛！適逢元宵佳節，民俗文化溫度瀰漫市公所大樓，2隻象徵福祉的「米龜」，先後由鎖港紫微宮（農曆正月初9）與南甲海靈殿（農曆正月14）敬贈，寓意平安綿延、城市昌隆。馬公市公所沒有辜負廟宇贈送美意，舉辦別具童趣的擲筊乞龜活動。

象徵承載宗教信仰的傳統儀式，今日化身為一堂文化體驗課，讓馬公市立幼兒園的小朋友齊聚市公所1樓，熱情參與「擲筊乞龜」，在童真的祈願聲中感受元宵節的信仰力量。

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在米龜前，孩子們雙手合十，滿懷期待地擲筊，純真的歡笑與民俗儀式交織，為市公所增添溫馨氛圍。

馬公市長黃健忠表示，乞龜文化不僅蘊含平安長壽的祝福，更是澎湖歷久彌新的信仰象徵。這次馬公宮廟接連贈予馬公市公所米龜，反映了地方宮廟與市政團隊共同推動文化傳承的信念，也讓市公所成為市民共享節慶、凝聚信仰的空間。

黃健忠進一步指出，市政推動不僅是基礎建設與發展，更需融入文化底蘊與人文關懷。透過這次活動，他期盼市民在新的一年福澤綿延、萬事勝意，也讓馬公的孩子們從小體驗傳統、尊重信仰，為未來世代留下更深厚的文化記憶。

參加的小朋友人手一包零食，又玩又拿相當快樂。（馬公市公所提供）

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