為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    狂！職缺須「看得到人體氣場」完全遠端 網笑：獵人考試？

    104人力銀行銀行近日於Threads轉發一份特殊遠端工作，應徵者須具備可以看得到人體氣場（圖擷自「104jobbank.official」Threads）

    104人力銀行銀行近日於Threads轉發一份特殊遠端工作，應徵者須具備可以看得到人體氣場（圖擷自「104jobbank.official」Threads）

    2025/02/12 14:11

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕狂！104人力銀行於Threads轉發一份特殊遠端工作，應徵者須具備可以看得到人體氣場，並能清楚分辨氣場的顏色，PO文曝光引發網友熱烈討論，有人笑說「獵人考試？」、「芙莉蓮會不會為了旅費和魔導書而接下這份工作呢」。

    104人力銀行昨於Threas發文，轉發一份「aura/靈氣場/能量場畫圖」職稱工作，應徵者條件須看得到人體的氣場，且依據該公司提供照片，使用正確的顏色畫出氣場的顏色分佈，完全遠端、時薪200至400元。

    許多網友看到串文後紛紛留言表達不同看法，有網友笑說「這個是在徵異能工作者了」、「獵人考試咩？」、「芙莉蓮」網友說，「會凝還只能拿最低時薪......慣到爆欸」、「天空競技場210層 遇過華石鬥郎（輸了） 已投履歷」、「您好我叫磊扎，我想要應徵貴司的職缺，前一份工作是在監獄擔任排球教練」、「芙莉蓮會不會為了旅費和魔導書而接下這份工作呢」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播