狂！職缺須「看得到人體氣場」完全遠端 網笑：獵人考試？

104人力銀行銀行近日於Threads轉發一份特殊遠端工作，應徵者須具備可以看得到人體氣場（圖擷自「104jobbank.official」Threads）

2025/02/12 14:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕狂！104人力銀行於Threads轉發一份特殊遠端工作，應徵者須具備可以看得到人體氣場，並能清楚分辨氣場的顏色，PO文曝光引發網友熱烈討論，有人笑說「獵人考試？」、「芙莉蓮會不會為了旅費和魔導書而接下這份工作呢」。

104人力銀行昨於Threas發文，轉發一份「aura/靈氣場/能量場畫圖」職稱工作，應徵者條件須看得到人體的氣場，且依據該公司提供照片，使用正確的顏色畫出氣場的顏色分佈，完全遠端、時薪200至400元。

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許多網友看到串文後紛紛留言表達不同看法，有網友笑說「這個是在徵異能工作者了」、「獵人考試咩？」、「芙莉蓮」網友說，「會凝還只能拿最低時薪......慣到爆欸」、「天空競技場210層 遇過華石鬥郎（輸了） 已投履歷」、「您好我叫磊扎，我想要應徵貴司的職缺，前一份工作是在監獄擔任排球教練」、「芙莉蓮會不會為了旅費和魔導書而接下這份工作呢」。

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