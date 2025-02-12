2025新丁粄節開幕！120台斤超大龜粄當場做 觀眾驚艷

台中東勢新丁粄節今天開幕，上午製粄職人吳新發（中）親自率隊現場製作「120斤大粄」，立法院副院長江啟臣也好奇圍觀。（記者廖耀東攝）

2025/02/12 13:17

〔記者歐素美／台中報導〕2025新丁粄節今天在台中市東勢區客家文化園區盛大開幕！行政院客委會副主委范佐銘、立法院副院長江啟臣、立委何欣純、楊瓊瓔等出席共襄盛舉，現場DIY客家龜版，今年最特別的是由老師傅吳新發當場示範製作120台斤的新丁粄（龜粄），吸引民眾目睹；台中市客委會主委江俊龍表示，新丁粄節在今明兩天每天下午5點半都會切120斤的龜粄或桃粄與民眾分享。

今天雖然天公不作美，下起大雨，但東勢新丁粄節仍吸引許多民眾到場參與。市府別請來小朋友與職棒中信兄弟啦啦隊大跳「Team Taiwan」應援取，炒熱氣氛；還有許多客家美食或工藝等市集，讓大家得可品嚐客家美食及欣賞到客家的木製器具等手藝。

請繼續往下閱讀...

台中市客委會主委江俊龍表示，2025新丁粄節開幕，雖然下大雨，但民眾仍十分熱情，數十位北美華僑也前來共襄盛舉，今天現場有250多位來賓一起體驗新丁粄DIY，同時有120台斤的超大新丁粄現場製作秀，由吳新發老師現場製作。

江俊龍說，活動現場共有一個龜粄及一個桃粄，這2天下午5點半就會切開來與民眾分享，以往皆大排長龍，希望大家一起來分享喜悅，目前少子化已成國安議題，希望藉由新丁粄節助攻，讓我們的國家多子多孫多福氣，每位國人同胞都能沾沾喜氣，來東勢走一趟就能享受到好運一整年。

立法院副院長江啟臣表示，新丁粄節就是一個幸福的節日，是一個分享的節慶，元宵節除了看燈會、花燈，也可以來東勢一年一度的新丁粄節，這裡有好吃的客家龜粄外，還有很多客庄活動及表演，歡迎大家來參加新丁粄節。

台中東勢新丁粄節今天開幕，製粄職人吳新發（前排右1）現場製作「一百二十斤大粄」，立法院副院長江啟臣（右5）、客委會副主委范佐銘（右3）、立委何欣純（右2）、台中市客委會江俊龍（右4）。（記者廖耀東攝）

國民黨籍立法院副院長江啟臣（左）、民進黨立委何欣純（右）今天都出席台中東勢新丁粄節活動，兩人都是下屆台中市長熱門人選，一起跳「台灣尚勇」應援曲，也坐下來體驗「新丁粄DIY」；中為客委會副主委范佐銘。（記者廖耀東攝）

台中東勢新丁粄節開幕活動，今（12日）「百人新丁粄DIY」由東勢區國小學童一同體驗製粄過程，場面壯觀！（記者廖耀東攝）

台中東勢新丁粄節開幕，「一百二十斤大粄實境秀」，由製粄師傅吳新發（左3）率六人團隊一起合力製作！（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法