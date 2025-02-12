細雨中6巨響起馬炮 台東市聯合遶境中午起轎

台東聯合遶境中午起轎前，由議長吳秀華等人點燃起馬炮。（記者黃明堂攝）

2025/02/12 13:06

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市天后宮主辦的元宵聯合遶境，今天中午在天后宮廣場敲鑼祈福，點燃6門巨響的起馬炮後起轎，以媽祖轎為首，在綿綿細雨中，76家廟宇依序加入遶境安民行列，也展開今年台東最熱鬧的宗教盛事。縣府呼籲各廟宇自律，彼此包容、尊重，讓元宵傳統永續。

台東慶祝元宵節神明遶境祈福活動，今明一連2天舉行，台東縣府及承辦的天后宮媽祖廟於11點20分，由民政處長林宏義代表縣長饒慶鈴、議長吳秀華、立委黃建賓、天后宮管理委員會主委林有德等人，在天后宮廣場進行遶境開鑼儀式，並輪流點燃有約1公尺高的巨型起馬炮，6聲轟然巨響，令所有人掩耳遠避，隨後千里眼及順風耳神偶威風凜凜邁開步伐，引導媽祖轎展開遶境旅程。

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今年元宵傳統神明遶境祈福活動合計76隊伍報名參加，但因下雨且逢中午，隊伍並未立即集結，而是邊前進邊加入，預估愈晚會愈熱鬧。為讓活動顧及秩序與品質，依往例制定遶境公約，希望這項盛事辦得更好、更熱鬧。

台東縣政府民政處指出，今日中午於四維路集結後出發，將遶行台東市區街道，今、明2天晚間，76支參加遶境隊伍將分2日依續進天后宮廟埕參拜。另外，在南京路廣場，天后宮與東大團隊舉辦民俗體驗區活動有彩繪燈籠、摺平安符、蛇年草編、陣頭表演、炸寒單等歡迎大家參加。

天后宮進一步說明，今年遶境活動經抽籤排定遊行順序，遊行時間與路線為：2月12日12:30出發遊行台東市區東西向街道：四維路→右轉精誠路→右轉新生路→右轉福建路→左轉寶桑路→左轉中華路→右轉新生路→右轉博愛路→右轉寶桑路→右轉中山路→左轉復興路→左轉光明路→右轉寶桑路→左轉中華路→前段隊伍（1-38號）進天后宮參拜感謝。

明日12:00四維路集合，12:30出發遊行南北向街道：四維路一段→右轉博愛路→右轉中正路→左轉更生路→左轉四維路三段→左轉新生路→左轉廣東路→左轉正氣路→右轉中山路→右轉大同路→左轉廣東路→左轉中正路→右轉光明路→右轉寶桑路→右轉廣東路→左轉仁愛街→天后宮進廟。

台東市元宵聯合遶境中午從天后宮起轎，展開巡境安民旅程。（記者黃明堂攝）

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