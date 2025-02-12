為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    進哦！發哦！野柳神明淨港 外國人也來體驗

    新北市野柳神明淨港，勇士扛著神轎躍入港中，驅邪淨港。（記者盧賢秀攝）

    新北市野柳神明淨港，勇士扛著神轎躍入港中，驅邪淨港。（記者盧賢秀攝）

    2025/02/12 13:01

    〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市宗教文化節「野柳神明淨港文化祭」今天上午在萬里野柳保安宮前舉行，8組勇士抬著神轎在「進哦！發哦！」聲中躍入海中，祈求漁船滿艙，出入平安，相當熱鬧。今年蛇年，不少民眾打扮成眼鏡蛇、小青蛇和黃金蛇等造型參與，美、英國際朋友來嘗試跳水活動，感受台灣的傳統文化。

    元宵節野柳神明淨港文化祭為百年的傳統活動，「水裡去、火裡來」，今天氣溫適中，參與的人潮相當多。新北市副市長劉和然、立委廖先翔和議員白珮茹、張錦豪都來參與盛會。

    劉和然等人在保安宮參拜、發放限量錢母後，依神明指示10點28分展開神明淨港活動，有8組勇士扛著開漳聖王、媽祖等8頂神轎，躍入港內游到對面碼頭上岸淨港，象徵驅邪淨港、漁獲豐收。

    今年號召150名的勇士參加「Special Show」百人淨港，有各式蛇造型勇士，有眼鏡、小青蛇和黃金蛇等造型，有8位超過70歲的勇士參與跳港，有的第4年來參與，73歲的官先生第一次來參加跳水活動，他覺得相當有挑戰性。

    還有以色列駐台使館人員也來參與這項傳統文化，美、英男士也參加跳港活動，來自美國的ETIC是機械工程師，第3次外派來台灣，今年工作地點就在富貴角，聽說了這項百年神明淨港活動，他很好奇，也報名參水活動，他覺得很興奮。

    劉和然指出，每年野柳保安宮都舉辦神明淨港活動，保佑漁民漁獲豐收、出海順利平安，大家有新鮮的漁獲享用，今天天氣很好，今年一定風調雨順、漁獲滿滿。

    現場除了免費發放「千尾平安魚」、「千碗平安湯圓」提供民眾來吃平安，還有愛心漁獲大拍賣，總共拍得9萬8千元，捐給新北市愛心大平台。

    新北市野柳神明淨港，勇士扛著神轎躍入港中，驅邪淨港。（記者盧賢秀攝）

    新北市野柳神明淨港，勇士扛著神轎躍入港中，驅邪淨港。（記者盧賢秀攝）

    美國工程師ERIC來台工作，首次參加台灣的傳統文化活動很興奮。（記者盧賢秀攝）

    美國工程師ERIC來台工作，首次參加台灣的傳統文化活動很興奮。（記者盧賢秀攝）

    民眾打扮各種造型參加跳海活動。（記者盧賢秀攝）

    民眾打扮各種造型參加跳海活動。（記者盧賢秀攝）

    民眾打扮各種蛇造型參加勇士跳港活動。（記者盧賢秀攝）

    民眾打扮各種蛇造型參加勇士跳港活動。（記者盧賢秀攝）

    民眾打扮各種蛇造型參加勇士跳港活動。（記者盧賢秀攝）

    民眾打扮各種蛇造型參加勇士跳港活動。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播