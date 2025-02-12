進哦！發哦！野柳神明淨港 外國人也來體驗

新北市野柳神明淨港，勇士扛著神轎躍入港中，驅邪淨港。（記者盧賢秀攝）

2025/02/12 13:01

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市宗教文化節「野柳神明淨港文化祭」今天上午在萬里野柳保安宮前舉行，8組勇士抬著神轎在「進哦！發哦！」聲中躍入海中，祈求漁船滿艙，出入平安，相當熱鬧。今年蛇年，不少民眾打扮成眼鏡蛇、小青蛇和黃金蛇等造型參與，美、英國際朋友來嘗試跳水活動，感受台灣的傳統文化。

元宵節野柳神明淨港文化祭為百年的傳統活動，「水裡去、火裡來」，今天氣溫適中，參與的人潮相當多。新北市副市長劉和然、立委廖先翔和議員白珮茹、張錦豪都來參與盛會。

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劉和然等人在保安宮參拜、發放限量錢母後，依神明指示10點28分展開神明淨港活動，有8組勇士扛著開漳聖王、媽祖等8頂神轎，躍入港內游到對面碼頭上岸淨港，象徵驅邪淨港、漁獲豐收。

今年號召150名的勇士參加「Special Show」百人淨港，有各式蛇造型勇士，有眼鏡、小青蛇和黃金蛇等造型，有8位超過70歲的勇士參與跳港，有的第4年來參與，73歲的官先生第一次來參加跳水活動，他覺得相當有挑戰性。

還有以色列駐台使館人員也來參與這項傳統文化，美、英男士也參加跳港活動，來自美國的ETIC是機械工程師，第3次外派來台灣，今年工作地點就在富貴角，聽說了這項百年神明淨港活動，他很好奇，也報名參水活動，他覺得很興奮。

劉和然指出，每年野柳保安宮都舉辦神明淨港活動，保佑漁民漁獲豐收、出海順利平安，大家有新鮮的漁獲享用，今天天氣很好，今年一定風調雨順、漁獲滿滿。

現場除了免費發放「千尾平安魚」、「千碗平安湯圓」提供民眾來吃平安，還有愛心漁獲大拍賣，總共拍得9萬8千元，捐給新北市愛心大平台。

新北市野柳神明淨港，勇士扛著神轎躍入港中，驅邪淨港。（記者盧賢秀攝）

美國工程師ERIC來台工作，首次參加台灣的傳統文化活動很興奮。（記者盧賢秀攝）

民眾打扮各種造型參加跳海活動。（記者盧賢秀攝）

民眾打扮各種蛇造型參加勇士跳港活動。（記者盧賢秀攝）

民眾打扮各種蛇造型參加勇士跳港活動。（記者盧賢秀攝）

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