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    預算遭刪恐影響減碳目標 彭啓明：成功性會打折扣

    環境部長彭啓明日指出，預算遭刪減會讓減碳面臨很大壓力，讓減碳成功性打折扣。（資料照）

    環境部長彭啓明日指出，預算遭刪減會讓減碳面臨很大壓力，讓減碳成功性打折扣。（資料照）

    2025/02/12 12:55

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕台灣2030年、2032年、2035年減碳目標，分別為28％加減2％、32%加減2％、38%加減2％。環境部長彭啓明今（12）日指出，減碳和轉型都需要費用，目前預算遭刪減會讓減碳面臨很大壓力，原本目標是加減2％可能變成加減5％，讓減碳成功性打折扣。

    環境部去年底公布第3期溫室氣體管制目標，2030年要比基準年2005年減量28％加減2％。今年1月的總統府氣候變遷委員會上，則提出2032年減量32%加減2％、2035年減量38%加減2％。

    彭啓明今天出席2025永續長新春議合茶會時提到，很多財務計畫今年就會開始啟動，預算刪減會影響到計畫，萬一沒有錢，減碳目標可能變加減5％，而且是向下減5％。

    彭啓明表示，「減碳或轉型都需要費用」，舉例許多政府機關為節省費用，需要更換冰水主機，但預算遭刪減後無法更替；有些單位有意願推動節能補助，但是沒有錢，可能就無法補助企業節能轉型。在沒有穩定預算的情況下，減碳成功性可能打折扣。

    彭啓明也提到，碳費會如期上路，目前也已在研議溫室氣體總量管制及排放交易，未來半年至1年會進行法令研議修改，希望明年下半年能與優秀企業、特別是需要國際碳權的企業一起合作，組成先行者聯盟試辦，讓碳定價的價值由市場機制決定，並強調總量管制會較現行的自主減量計畫更嚴格。至於適用碳費高碳洩露係數的行業別，主計總處已公布產業關聯表，會依此訂定標準，希望在未來1、2個月內定案。

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