台灣燈會勤務繁重 桃警局設「超商型補給站」幫同仁充電

桃園市政府警察局快打任務編組警力待命服勤處設置「超商型補給站」，受到員警歡迎。（警方提供）

2025/02/12 12:55

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」熱鬧展開，桃園市政府警察局動員警力負責安全維護、交通疏導等工作，市警局長吳坤旭指示在快打任務編組警力待命服勤處設置「超商型補給站」，提供茶葉蛋、包子、粽子等熱食與咖啡熱飲等，另於每天晚間8點提供麵線羹等餐點，盼能確保員警維持充足體力執行勤務。

超商型補給站有熱食、熱飲、點心區等，提供茶葉蛋、包子、粽子、罐裝咖啡或奶茶、沖泡茶飲、餅乾、水果等，員警說，以往執行勤務的補給站，多提供常溫的礦泉水、餅乾為主，遇到天氣很冷時，總會乏人問津，貼心的超商行補給站能提供熱騰騰的食物或飲品，從寒冷的戶外執勤結束後補充，「吃在嘴裡、暖在心裡」。

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台灣燈會在桃園自7日起試營運，警方統計，超商型補給站內提供的茶葉蛋已經超過1000顆、包子也有300多顆，頗受歡迎，吳坤旭說，超商型補給站內的熱食、熱飲無限量供應外，每天晚間8點，市警局也會準備不同餐點例如肉圓、麵線羹、熱豆花、熱仙草等，希望讓每一位員警都能維持充足體力，落實燈會期間的各項勤務執行。

桃園市政府警察局快打任務編組警力待命服勤處設置「超商型補給站」，受到員警歡迎。（警方提供）

桃園市政府警察局快打任務編組警力待命服勤處設置「超商型補給站」，有熱食、熱飲區等。（警方提供）

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