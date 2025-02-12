桃市特教助理員被控性騷學生 校方挨批包庇強調「已停職調查」

黃瓊慧在臉書發文指出，特教助理員被控去年9月起接連牽涉2起性平案件。（資料照）

2025/02/12 12:58

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市某小學特教助理員，被控涉及2起性平案件，甚至出現模仿特教生走路、比出割喉手勢，嘲笑及恐嚇學生等不當行為，家長向市議員黃瓊慧陳情，指控學校包庇、家長投訴無門；校方澄清，絕無包庇情事，全案已啟動調查程序，被指控的特教助理員停職中。

桃園市目前約有500多位特教助理員，特教生若是集中式採1班配置1位，其他則依各校需求配置，主要工作內容為協助特教生上課、校內生活起居等，被指控的特教助理員到校任職約半年，校內特教生以融合式分散在普通班上課，特教助理員主要協助特教生到校後接送至班級上課，或是從普通班接送到資源班上課，並陪伴及協助學生上課。

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黃瓊慧在臉書發文指出，特教助理員被控去年9月起接連牽涉2起性平案件，校方得知後未在第一時間通報教育局，且他還會故意模仿特教生走路動作，甚至多次比出割喉手勢，嘲笑、恐嚇學生，還出手不當管教，學生、家長、目擊的老師指證歷歷，校方卻選擇忽視，家長投訴無門，只能找議員幫忙。

據悉，特教助理員被控訴涉及的2起性平案件，分別是被目擊牽低年級女學生的手到操場玩，另一起是陪伴中年級學生上課時，女學生向老師反映特教助理員盯著她的胸部看，老師當下即要求該員以後都要坐在外頭，不能進班。

校方回應，今年1、2月分別自教育局、教育部接獲相關投訴，第1起獲報時即成立性平委員會調查，找來特教老師等相關人員詢問，但說法與投訴內容有些出入，後續將召開調查小組，預計本週啟動、下週編排調查行程，找來相關人員詢問，另一案也將併案進行調查；另針對特教助理員被控模仿學生走路等不當行為，校方亦召開校園事務會議調查中，鄭員在啟動性平調查時就已停職，從寒假前至今都沒有再到學校，若性平調查或是工作不力調查屬實就會予以解聘。

校方也強調，2起事件在第一時間就由老師介入處理，沒有進一步通報到學校，在接獲教育局、教育部轉來的投訴案就立刻啟動調查，絕無投訴無門、包庇等情事。

教育局說明，校方於今年1月16日知悉並進行校安通報，學校已於1月17日召開性平會，外聘3位具備調查專業人才庫資格委員並啟動調查程序，目前學校也先將特教助理員停職接受調查，同時聘用代理人員照顧特教學生；教育局將持續督導學校，依性別平等教育法等相關規定辦理，並持續控管案件辦理進度，勿枉勿縱及維護學生權益，並會進一步瞭解校方人員是否有逾時通報情形，並依據性平教育法予以裁罰及追究責任。

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