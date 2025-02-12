為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃市特教助理員被控性騷學生 校方挨批包庇強調「已停職調查」

    黃瓊慧在臉書發文指出，特教助理員被控去年9月起接連牽涉2起性平案件。（資料照）

    黃瓊慧在臉書發文指出，特教助理員被控去年9月起接連牽涉2起性平案件。（資料照）

    2025/02/12 12:58

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市某小學特教助理員，被控涉及2起性平案件，甚至出現模仿特教生走路、比出割喉手勢，嘲笑及恐嚇學生等不當行為，家長向市議員黃瓊慧陳情，指控學校包庇、家長投訴無門；校方澄清，絕無包庇情事，全案已啟動調查程序，被指控的特教助理員停職中。

    桃園市目前約有500多位特教助理員，特教生若是集中式採1班配置1位，其他則依各校需求配置，主要工作內容為協助特教生上課、校內生活起居等，被指控的特教助理員到校任職約半年，校內特教生以融合式分散在普通班上課，特教助理員主要協助特教生到校後接送至班級上課，或是從普通班接送到資源班上課，並陪伴及協助學生上課。

    黃瓊慧在臉書發文指出，特教助理員被控去年9月起接連牽涉2起性平案件，校方得知後未在第一時間通報教育局，且他還會故意模仿特教生走路動作，甚至多次比出割喉手勢，嘲笑、恐嚇學生，還出手不當管教，學生、家長、目擊的老師指證歷歷，校方卻選擇忽視，家長投訴無門，只能找議員幫忙。

    據悉，特教助理員被控訴涉及的2起性平案件，分別是被目擊牽低年級女學生的手到操場玩，另一起是陪伴中年級學生上課時，女學生向老師反映特教助理員盯著她的胸部看，老師當下即要求該員以後都要坐在外頭，不能進班。

    校方回應，今年1、2月分別自教育局、教育部接獲相關投訴，第1起獲報時即成立性平委員會調查，找來特教老師等相關人員詢問，但說法與投訴內容有些出入，後續將召開調查小組，預計本週啟動、下週編排調查行程，找來相關人員詢問，另一案也將併案進行調查；另針對特教助理員被控模仿學生走路等不當行為，校方亦召開校園事務會議調查中，鄭員在啟動性平調查時就已停職，從寒假前至今都沒有再到學校，若性平調查或是工作不力調查屬實就會予以解聘。

    校方也強調，2起事件在第一時間就由老師介入處理，沒有進一步通報到學校，在接獲教育局、教育部轉來的投訴案就立刻啟動調查，絕無投訴無門、包庇等情事。

    教育局說明，校方於今年1月16日知悉並進行校安通報，學校已於1月17日召開性平會，外聘3位具備調查專業人才庫資格委員並啟動調查程序，目前學校也先將特教助理員停職接受調查，同時聘用代理人員照顧特教學生；教育局將持續督導學校，依性別平等教育法等相關規定辦理，並持續控管案件辦理進度，勿枉勿縱及維護學生權益，並會進一步瞭解校方人員是否有逾時通報情形，並依據性平教育法予以裁罰及追究責任。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播