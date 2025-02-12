超狂！彰化5校闖全國科技賽 4月桃園拚榮耀

彰化縣科技教育創意實作競賽落幕，這場競賽鼓勵學生發揮創意，將想法付諸實作，不僅訓練團隊合作與解決問題的能力，也展現教師教學成果。（圖由教育處提供）

2025/02/12 12:46

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣5校脫穎而出！一年一度的彰化縣科技教育創意實作競賽落幕，今年共吸引全縣國中小45支隊伍、143名選手參賽，經過激烈角逐，溪陽國中、埔心國中、二林高中、花壇國中及南郭國小5校，將代表彰化縣參加4月在桃園市建國國中與國立科學工藝博物館舉行的全國賽，展現科技教育的實力。

教育處表示，這場競賽鼓勵學生發揮創意，將想法付諸實作，不僅訓練團隊合作與解決問題的能力，也展現教師教學成果，參賽學生透過競賽互相切磋，為學校爭取榮耀的同時，也讓科技教育成為校園的亮點。

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本次競賽分為國中「生活科技組」及國中、小「資訊科技組」3組，共計22隊獲獎，獲獎名單如下：

一、國中生活科技組

主題：天災頻仍橋難渡，巧思妙計解困境

金牌獎：溪陽國中（第二組）

銀牌獎：二林高中國中部（第一組）、埔心國中（第三組）

銅牌獎：溪陽國中（第一組）、北斗國中（第二組）

佳作：溪湖國中（第一組）、北斗國中（第一、第三組）、田尾國中（第二組）、溪陽國中（第三組）

二、國中資訊科技組

金牌獎：花壇國中（AI生鮮食品管理系統）

銀牌獎：二林高中（智慧衣櫥綠時尚）

銅牌獎及資訊女力特別獎：花壇國中（AIoT智慧舊衣回收箱）

佳作：彰安國中（秋風掃葉金，堆葉碳零心自清）、福興國中（塑膠之殤：一隻海龜的最後晚餐）

最佳創意獎：彰安國中（淨零碳排Podcast，校園Broadcast）

三、國小資訊科技組

金牌獎：南郭國小（智慧校園永續發展平台）

銀牌獎及最佳創意獎：陝西國小（浴中自「節」）

銅牌獎及資訊女力特別獎：大村國小（兩秒好習慣，世界毋仝款）

佳作：和仁國小（節能減碳智慧冰箱）、湖北國小（淨零排放小學堂）

最佳創意獎：王功國小（綠能創電公園）

參賽學生透過競賽互相切磋，為學校爭取榮耀的同時，也讓科技教育成為校園的亮點。（圖由教育處提供）

彰化縣科技教育創意實作競賽落幕，經過激烈角逐，有5校脫穎而出，將代表彰化縣競逐全國賽，爭取更高榮耀。（圖由縣府提供）

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