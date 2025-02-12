北市房價高年輕人買房難 蔣萬安喊續推「幸福住宅」

台北市政府推出「幸福住宅」專案，提供新婚夫妻、育兒家庭居住環境。（資料照）

2025/02/12 12:33

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市房價物價高，青年居住不易，台北市政府去年重整公有土地參與都市更新分回的住宅推出「幸福住宅」專案。台北市長蔣萬安在本週市政會議也裁示都市發展局盤點現有營運中多元取得案場及府內市有資產，納入幸福住宅計畫，提供新婚夫妻、育兒家庭申請入住，租金約為市價6至7折。

都發局表示，營運中多元取得案場轉作幸福住宅共有7處315戶，今年預計可釋出中山區行天宮站社宅、文山區萬隆站社宅2處共14戶；2027年至2029年可釋出8處888戶。未來長期還可再取得4584戶。

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都發局去年推出幸福住宅專案，釋出公有土地參與都市更新分回的住宅，已提供給新婚家庭或育兒家庭申請承租，去年已釋出156戶。幸福住宅開放對象為新婚2年的夫妻、育有0至6歲子女的家庭申請入住，租金約為市價6至7折，並適用各項租金補貼。

蔣萬安在本週市政會議裁示，都發局盤點現有營運中多元取得案場，若租期屆滿且無候補戶，即轉作幸福住宅資源，並持續盤點府內市有資產納入幸福住宅專案計畫。蔣萬安也請都發局定期評估政策效果，透過問卷調查、座談會，隨時掌握入住家庭的反饋意見並滾動調整政策。

蔣萬安也希望打造台北青年安心生育環境，在都市計畫通盤檢討、TOD容積獎勵政策和都市更新獎勵政策中，將「幸福住宅」概念納入考量，根據不同區域的需求，調整獎勵條件與標準，以增加多元取得幸福住宅的供應量。

蔣萬安提到，社會住宅近來已成為中央、地方政府施政顯學，如果民眾買得起房子，誰會願意住到社宅？高房價、低所得是年輕人無法買房子的重要因素，在政府無法解決高房價、低薪狀況下，只能用社宅政策解決。但台灣政府不像新加坡、香港、歐洲，擁有大量公有土地，所以近年政府極力盤點適合興辦社宅的土地仍極有限。

蔣萬安認為，面對居住議題要有不同的式，例如與民間共同開發。他以台北捷運淡水線為例，在唭哩岸站上下車民眾其實不多，四周也有很多老舊房子，可以評估在這些區域，透過都市計畫變更或都市更新興建社會住宅。這些地區其實低度開發、卻有完善的交通網路，附近也有士林、北投的生活圈。他建議都發局及相關單位一起思考，或許是不一樣的發展方向。

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