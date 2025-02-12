臭到吐出隔夜飯！ 宜蘭冬山某肥料廠遭投訴飄腐屍味

宜蘭縣冬山鄉大進村某間肥料廠，長期被民眾投訴不時會飄出「腐屍味」，環保局現場稽查後已要求業者覆土，避免液體肥料味道飄散，但業者否認使用液體肥，表示近期就會把廠址遷走。 （民眾提供）

2025/02/12 12:34

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉大進村某間肥料廠，長期被民眾投訴不時會飄出「腐屍味」，強調是會臭到吐出隔夜飯的噁心程度，環保局現場稽查後已要求業者覆土，避免液體肥料味道飄散，但業者否認使用液體肥，表示近期就會把廠址遷走。

讓冬山大進村民困擾多年的肥料廠，主要是把病死禽畜再利用成廢料，並在大進場址堆放肥料半成品用來發酵，但產生的氣味，困擾附近居民多年，檢舉民眾不只1人，環保局多次接獲均依規前往稽查，不過2021年業者已停放半成品，但臭味問題似乎仍未解決，只要廠內大門一敞開，味道就會瞬間湧出，飄散附近社區。

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投訴的王姓民眾說，光他自己就投訴超過4年半，每次投訴後僅會好轉1至2天，但沒過多久臭味又飄出，已嚴重影響全家人的生活品質，那種味道是讓人頻頻乾嘔的「腐屍味道」，真的是會臭到吐出隔夜飯，大家要求不多，就是卑微單純的「我們想要呼吸新鮮空氣！」

宜蘭縣環保局表示，經稽查肥料廠，污染標準均符合法規，初步調查會有臭味原因，是業者使用液體肥料，在廠址周邊種菜導致，目前已建議業者覆土掩蓋，或減少使用液體肥料，降低異味的產生。

針對民眾投訴，業者回應否認使用液體肥料，但認為有味道部分，應該是種植作物用的肥料味，會交代員工減少使用肥料，並表示近期就會將廠址遷移離開，未來僅留單純的農場使用。

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