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    收垃圾不收紅包 竹市清潔隊8年轉捐39萬做公益助弱勢家庭

    收垃圾不收紅包，新竹市環保局清潔隊8年轉民眾春節給的小紅包共捐出39萬做公益助弱勢家庭。（新竹市環保局提供）

    收垃圾不收紅包，新竹市環保局清潔隊8年轉民眾春節給的小紅包共捐出39萬做公益助弱勢家庭。（新竹市環保局提供）

    2025/02/12 12:15

    〔記者洪美秀／新竹報導〕春節假期剛過，家戶垃圾量大，新竹市環保局清潔隊除加班收運大量垃圾，也堅守「收垃圾不收紅包」廉潔原則，但仍有民眾會在收運時送紅包給清潔隊員慰勞辛勞。經統計，今年共收到紅包431個，金額約5萬9431元；市府從2017年至今，累計收到紅包2232個，金額達39萬4187元，已將紅包全數轉捐到「新竹市社會救助金專戶」，讓民眾的愛心發揮最大效益，幫助弱勢民眾與家庭。

    環保局表示，清潔隊員收取家戶垃圾是份內工作，民眾可摒棄贈送紅包或禮物的習慣，提醒民眾在收運時可向隊員們說聲「辛苦了，謝謝」為清潔隊員打氣，同時提醒民眾，若好意贈送紅包給清潔隊員，很可能衍生「不違背職務行賄罪」的法律疑慮，也請市民理解政府廉政原則。

    環保局呼籲，民眾可從日常落實垃圾分類、節能減碳，一起實踐淨零綠生活，而隊員們也都會遵守春節期間收垃圾不收紅包的規定，市民只要落實垃圾減量及分類原則，就是對清潔隊員最大的肯定與支持。

    收垃圾不收紅包，新竹市環保局清潔隊8年轉民眾春節給的小紅包共捐出39萬做公益助弱勢家庭。（新竹市環保局提供）

    收垃圾不收紅包，新竹市環保局清潔隊8年轉民眾春節給的小紅包共捐出39萬做公益助弱勢家庭。（新竹市環保局提供）

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