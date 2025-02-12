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    雲林鄉親盼了20多年！跨越清水溪雙脊背橋3月動工 宛如雲端之橋

    雲林縣府爭取縣道149甲線樟湖到草嶺段截彎取直新建跨越清水溪橋梁，新橋為雙脊背橋，全長700公尺，橋面距離河谷卻100公尺，圖為模擬圖。（雲林縣府提供）

    雲林縣府爭取縣道149甲線樟湖到草嶺段截彎取直新建跨越清水溪橋梁，新橋為雙脊背橋，全長700公尺，橋面距離河谷卻100公尺，圖為模擬圖。（雲林縣府提供）

    2025/02/12 11:56

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林地方鄉親盼了20多年的縣道149甲線截彎取直跨越清水溪的新橋梁3月終於要動工了，新橋為雙塔脊背橋離河谷高100公尺，全長約700公尺，總經費12.6億元，工期約1200日曆天，完工後將成為地方新景點，遇雲海季節宛如雲端的天空之橋。

    從古坑鄉華山村、樟湖村通往草嶺村，行駛縣道149甲線經過舊清水溪橋後蜿蜒上山，途經數個大彎道且坡度陡，921地震後樟湖到草嶺段中斷，重建時地方爭取截彎取直新建跨越清水溪的高架橋，但因經費龐大、困難度高等因素延宕。

    為讓樟湖、草嶺觀光風華再現，雲林縣府2020年起多次向中央爭取，整修中斷149甲線及截彎取直新建跨越清水溪橋，2023年終獲中央核定。

    雲林縣交通工務局長汪令堯指出，新橋位在149甲線23公里處，現有清水溪橋上方，為雙塔脊背橋，橋身約500公尺，加上兩側引道各100公尺，全長700公尺，橋高50米，橋面距離河谷約100公尺，橋上設計有2.5公尺寬的人行步道。

    汪令堯表示，新清水溪橋完工後不用繞道南投桶頭，可大大縮短前往草嶺的時間，斗六或古坑到草嶺約可省下2、30分鐘，而且可以行駛遊覽車，對草嶺、樟湖觀光有很大幫助。

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