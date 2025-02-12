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    開學季繳學費 新北校園通APP指定方式繳費可享回饋、抽iPhone

    新北市教育局表示，活動期間透過新北校園通使用「悠遊付」繳納學雜費，就享有活動回饋及抽獎機會。（新北市教育局提供）

    新北市教育局表示，活動期間透過新北校園通使用「悠遊付」繳納學雜費，就享有活動回饋及抽獎機會。（新北市教育局提供）

    2025/02/12 12:09

    〔記者黃子暘／新北報導〕開學後要繳學費，新北市教育局長張明文表示，市府「新北校園通」APP提供線上繳費服務，除了傳統的紙本繳費單外，也整合8種線上支付方式，因應開學季，校園通也推出多項繳費回饋，即日起至3月31日活動期間使用APP指定方式繳納學費，最高享有9%回饋，免去外出繳費的麻煩，還可抽iPhone 16，繳費紀錄也會留存在APP可供查詢。

    教育局表示，活動期間透過新北校園通使用「悠遊付」繳納學雜費，就享有活動回饋及抽獎機會，同一用戶繳納學雜費累計滿10000元以上，使用悠遊付錢包或綁定銀行帳戶進行任3筆消費交易，就能獲得總價值500元現金回饋券，每月限量1000名，活動期間每戶限贈一次；使用悠遊付繳學雜費還能參加iPhone 16抽獎，共10個名額。

    另外，教育局指出，活動期間使用指定銀行帳戶繳交學雜費，享每筆5％回饋（每戶上限100元），外加新用戶1％加碼，等同於最高享有9％回饋金；另外，如使用iPass Money APP（需為iPass Money專用APP） 「生活繳費」，可以獲得5％回饋，每人每月最高回饋100點，多家銀行也有信用卡繳費優惠活動。

    教育局說，校園通APP整合8種線上支付方式，包括iPASS Money、台灣pay、全支付、悠遊付、街口支付、信用卡、QRcode網銀轉帳及超商條碼繳費，市府將持續強化APP，提供親師生更便捷的服務。

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