資工系教授徐宏民被爆和成大副校長陳鴻震「共用小三」 台大校方回應了

台大資工系教授徐宏民被爆婚內出軌，校方表示屬私領範圍域無評論。（記者楊綿傑攝）

2025/02/12 11:42

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被爆與台大教授徐宏民「共用小三」？成大副校長陳鴻震：未逾越分際

〔記者楊綿傑／台北報導〕台大資工系教授徐宏民與成大副校長陳鴻震皆被爆疑似婚內出軌，且出軌對象還是同一人。對此，台大表示，屬於個人私領域範疇，校方無評論。

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徐宏民與陳鴻震遭爆疑似有婚內出軌情事，分別與同一名女子有共進晚餐約會、香閨過夜；宜蘭吃櫻桃鴨幽會、回到女子住處停留等情事，引發議論。

對於徐宏民遭指婚內出軌，台大今發表回應提到，此事屬於個人私領域範疇，學校沒有評論。

《鏡週刊》報導，台大教授徐宏民與成大副校長陳鴻震，兩人皆已婚且在學術界地位崇高，卻被週刊踢爆2人不僅出軌，還偷吃同1名「小三」，對象是1名電腦公會的高姓女子。高女與徐（2024）年耶誕前夕、今年1月與陳約會，都帶男方回家，讓兩人愛家、愛妻形象人設一夕毀滅。

周刊直擊，陳鴻震與高女在餐酒館約會，晚餐後在細雨中牽手散步，過程互動親密，隨後同返高女住處，直至隔天中午才一起出門；徐宏民則與高女共赴知名高檔飯店約會、購物、享用晚餐，再一起返回高女住處，徐待約半小時才離開，互動也是相當親密，徐還甜摟女方後背。

台大資工系教授徐宏民。（資料照）

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