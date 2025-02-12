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    中市南勢銀髮健身俱樂部開幕 免費健身跳有氧

    「沙鹿南勢銀髮健身俱樂部」於2月12日開幕。（記者張軒哲攝）

    「沙鹿南勢銀髮健身俱樂部」於2月12日開幕。（記者張軒哲攝）

    2025/02/12 11:47

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市沙鹿區南勢社區發展協會與弘光科大運動休閒系合作，申請通過衛生福利部國民健康署銀髮健身俱樂部計畫，在南勢社區長青會館活動中心開辦的「沙鹿南勢銀髮健身俱樂部」，今日熱鬧開幕。未來每星期三上午、星期五下午安排專業運動課程，且運動器材開放沙鹿區65歲以上長輩免費使用，讓銀髮族強身健體，延緩肌力退化。

    沙鹿南勢銀髮健身俱樂部開幕典禮，立委顏寬恒及市議會副議長顏莉敏秘書陳柏君、沙鹿區公所社會課課長劉育君、南勢里里長王愷、南勢社區發展協會總幹事陳武當等人共襄盛舉。來賓們紛紛表示，南勢社區能夠爭取到經費設置健身俱樂部，購置了這麼多新穎的運動健身器材，可說是社區長輩之福。

    「沙鹿南勢銀髮健身俱樂部」執行長陳美樺表示，「沙鹿南勢銀髮健身俱樂部」除了每星期二社區關懷據點上課時間，不開放民眾使用之外；每星期三到星期一上午9時至11時30分、下午1時至3時30分，開放提供沙鹿區65歲以上長輩免費使用，初次使用者請配合填寫報名表及完成健康評估表，以便進行運動健身前後健康情形的追蹤及比較。

    弘光科大運休系系主任張嚴仁指出，目前規劃每星期三上午、星期五下午實施專業運動課程，星期三上午安排肌力有氧課程，星期五下午安排銀髮太極養生操，由該系培育的優質運動指導員授課，也會帶領系上學生到俱樂部從事志工服務，協助指導長輩運動健身。

    弘光科大運休系系主任張嚴仁（右一）指導長輩使用運動器材。（記者張軒哲攝）

    弘光科大運休系系主任張嚴仁（右一）指導長輩使用運動器材。（記者張軒哲攝）

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