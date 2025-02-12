台中萬和宮邀明華園慶元宵 學童搶拿賀歲小提燈

萬和宮邀明華園慶元宵，學童搶拿「大如意」蛇、「大福氣」蛇賀歲小提燈。（圖由宮方提供）

2025/02/12 11:33

〔記者黃旭磊／台中報導〕南屯萬和宮媽祖鎮殿340週年，為台中知名古廟，今晚元宵夜邀明華園日字戲劇團在宮廟前廣場演出歌仔戲，不少學童搶先拿「大如意」蛇賀歲小提燈，萬和宮董事長蕭清杰表示，元宵後，15日將舉辦植斗祈安法會，祈求媽祖保佑新年平安，歡迎民眾來喝平安福圓（湯圓）。

乙巳蛇年歡樂春節接近尾聲，台中市文化局規劃「媽祖國際觀光文化節2025宮廟風華-媽祖同行」活動，今晚7時邀明華園日字戲劇團演出懸疑好戲「神判--鬼偷」，演出前，萬和宮於傍晚發送紅色「大如意」蛇、「大福氣」蛇賀歲小提燈，也將舉辦填問卷送限量環保紙鉛筆，及「媽祖祈福轉盤集章活動」活動。

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廟方表示，明華園日字戲劇團於2003年成立，接續明華園80多年薪火相傳重任，由全球中華文化藝術薪傳獎得主陳勝在，與明華園當家小旦鄭雅升夫婦協助團務，而「神判-鬼偷」描述一段離奇命案，在「鬼偷」和「神判」兩位主人翁雙方鬥智、鬥計抽絲剝繭下，憑著蛛絲馬跡破案，硬底子演員飆戲精彩可期。

蕭清杰說，2月15日上午舉辦植斗祈安法會，植斗又稱拜斗、安斗，是道教獨有消災解厄、祈福延壽科儀，萬和宮每年以莊嚴誠敬態度舉辦，祈求媽祖保佑新年平安、順利，歡迎民眾來拿供平安福圓（湯圓）接受祝福。

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