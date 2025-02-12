荔枝椿象蟲卵現蹤跡，高雄釋放百萬「天敵」平腹小蜂防治。（記者陳文嬋攝）

2025/02/12 11:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市玉荷包荔枝花苞悄悄探頭，害蟲荔枝椿象也跟著聞香而來，目前在大樹、旗山、內門等荔枝產區發現荔枝椿象產下第一批蟲卵，農業局啟動生物防治作業，預計釋放至少100萬隻天敵「平腹小蜂」大軍，透過寄生荔枝椿象蟲卵，協助農民以天然無毒且有效方式，消滅荔枝椿象危害。

荔枝椿象為龍眼、荔枝重要害蟲，吸食花穗嫩葉會造成落花及落果，不積極防治將嚴重影響產量，雖然使用傳統藥劑對防治荔枝椿象成蟲效果很好，但對蟲卵卻無效，且荔枝椿象產卵期恰逢開花期，此時用藥恐會毒害蜜蜂，進而影響蜂蜜品質。

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農業局為有效防治荔枝椿象，同時兼顧環境永續及生態友善，與農業部苗栗改良場生物防治研究中心合作，於荔枝開花期開始利用平腹小蜂防治荔枝椿象，經統計去年大量釋放平腹小蜂區域，平均防治率達到80%以上，成效顯著。

苗栗改良場吳怡慧副研究員表示，平腹小蜂是一種台灣本土寄生蜂，雌蜂會將卵產在荔枝椿象卵內，蟲卵被寄生後，無法順利孵化，達到防治效果，另外因平腹小蜂具有飛行能力，會自行尋找荔枝椿象蟲卵寄生，1隻平腹小蜂最多可寄生200多顆卵，對於減少產區荔枝椿象族群密度有著巨大貢獻，是非常值得推廣運用害蟲「天敵」。

大樹友善耕作農友謝明賢從去年開始與農業局合作釋放平腹小蜂，從原本顆粒無收到能有收成差距非常大，感謝農業局提供這麼好的「武器」給他，不僅能維持他不噴農藥的無毒理念，還能保持一定的收成。

農業局表示，已觀察到部分荔枝園的荔枝椿象開始交尾產卵，啟動平腹小蜂生物防治作業，今年預計與農會及農友合作，釋放至少100萬隻平腹小蜂，於荔枝椿象出沒熱點，期能制敵機先於第一時間消滅蟲卵，減少成蟲危害。

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