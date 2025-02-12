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    中市環保局新利器 新購電動清潔車、公務機車全面電動化

    台中市環保局率全國之先購買一輛電動環保清潔車，可穿越大街小巷收垃圾。（記者蘇金鳳攝）

    台中市環保局率全國之先購買一輛電動環保清潔車，可穿越大街小巷收垃圾。（記者蘇金鳳攝）

    2025/02/12 11:51

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕淨零碳排已是國際趨勢，台中市環保局率全國之先，購入一輛1.95噸的全電動環保清潔車輛，可穿越大街小巷機動性收垃圾或者是資源回收，續航力300km以上，將先在豐原行駛；另外，市府去年編列增購150輛電動機車，今年交貨，環保局504公務機車已全部電動化，今天在市府舉行交車儀式，秘書長黃崇典表示，新購的電動車輛，相當於年種植3600多棵樹，讓台中市空氣品質更好。

    環保局今天舉行電動清潔車及150輛公務電動車的交車儀式，秘書長黃崇典表示，台中市在2022年編列1200萬、2023年編列1200萬，2024年編列1350萬分別新購置150輛電動公務機車，而去年所購置的150輛電動機車已在今年交貨，加上早期購置的電動機車，504輛公務機車全年部電動化，將可減少38707Kg碳排，相當於年種植3519棵 樹，未來台中市若有需求還是會持續購買電動機車。

    黃崇典並表示，台中市還購置了全電動環保清潔車輛，續航力300km以上，可穿越大街小巷收垃圾或者資源回收，車頂還有太陽能充電配備及儲能的模組。

    黃崇典表示，曾有其他縣市試用電動環保車，但是台中市是率全國之先用公務預算購買電動環保清潔車，而且電動車最適合走走停停運具，效率比燃油好。

    環保局長陳宏益表示，由於豐原區是老市區，很多巷弄比較狹小，因此電動清潔車將在豐原執行任務。

    陳宏益並表示，此部電動環保清潔車續航力為300km以上，可應付一天的工作時間，回到清潔隊後只要慢充5小時，電力就可充飽，而且電動垃圾車不會聞到柴油車味道，符合民眾需求；而電動公務機車是交換式電池的電動車，出勤很方便。

    台中市環保局新購買電動環保清潔車及150輛電動公務機車，12日舉行交車儀式。（記者蘇金鳳攝）

    台中市環保局新購買電動環保清潔車及150輛電動公務機車，12日舉行交車儀式。（記者蘇金鳳攝）

    台中市新購置一輛電動環保清潔車及150萬輛電動公務機車。（記者蘇金鳳攝）

    台中市新購置一輛電動環保清潔車及150萬輛電動公務機車。（記者蘇金鳳攝）

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