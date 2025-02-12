高雄15區2/21大停水55小時！陳其邁道歉急協調 縮小範圍時間

高雄15區將於2月21日大停水55小時，市長陳其邁今受訪道歉。（記者陳文嬋攝）

2025/02/12 11:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄15區48.7萬戶因水公司更換原水管閥，將於21日停水55小時，引發民怨，市府昨緊急與經濟部協調，減少15萬戶免於停水或提前復水，市長陳其邁今受訪表示，市府儘量協商中央縮小停水範圍與時間，造成大家不便，他向大家道歉，也要求水公司未來管線維修，提出年度計畫讓大家提早準備。

高雄市長陳其邁今天元宵節到鳳山區早療中心，慰問慢飛天使時受訪表示，人一天沒水很難過，這次停水55小時很糟糕，他趕緊跟經濟部長連繫，市府也跟經濟部、水公司協商，儘量縮小停水範圍，並縮短時間，不要造成民眾不便。

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陳其邁指出，市府同時要求水公司管線維修應有年度計畫，何時停水？何時維修？讓大家提早準備，這樣會比較好。

陳其邁向大家道歉，停水總是為了修理，為了安全供水，但是造成大家不便，他很抱歉；至於水車載水、加水站供水部分，也會視民眾情況、需求，協調水公司增派供應。

水公司將於2月21日辦理原水管線錐形閥更換工程，原定鳳山、阿蓮、橋頭、梓官、楠梓、大社、仁武、大寮等8區全區；左營、小港、鼓山、路竹、大樹、岡山、燕巢等7區多里，將於2月21日深夜23時至24日上午6時停水，連5座產業園區也受影響，總計停水48.7萬戶，民眾促縮短停水時間，並減免水費作為補償。

經市府出面協調水公司，大寮區改為水壓降低；鳳山區文德里、文衡里、文山里、文英里、忠誠里、鎮北里、武松里7里，緊急調度伏流水因應，大幅縮短停水時間為13小時；楠梓區因低地復水快，改為停水52小時；總計15萬戶提早復水或免於停水。

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