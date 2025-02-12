新北三峽長福橋改建估明年完工 連帶改善周邊提升觀光

新北市府今（12）日市政會議移地三峽區開會。市長侯友宜說，三峽區內有92％都是山區，颱風、豪大雨來臨時受災機率高，治理不易，因此市府前進三峽區傾聽第一線聲音。（記者黃子暘攝）

2025/02/12 11:20

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府今（12）日市政會議移地三峽區開會。市長侯友宜說，三峽區內有92％都是山區，颱風、豪大雨來臨時受災機率高，治理不易，因此市府前進三峽區傾聽第一線聲音。市政會議席間由三峽區長施玉祥針對區內建設與文化進行專案報告，其中提及區內長福橋、三鶯大橋改建工程、三角湧大橋、八安大橋4條重要橋樑的建設與維護。

侯友宜指出，三峽幅員遼闊、擁有優秀歷史文化、觀光休閒產業，也因三峽多山區的地理特性，治理不易，市府團隊更應傾聽第一線的聲音；此外，三峽老街是有特色的觀光景點，其巴洛克建物保留件數是全國名列前茅，還有許多優秀農產品，市府也不斷結合歷史文物推動周遭環境建設、帶動觀光產業，預計今年底完工的捷運三鶯線預計也將帶來更多觀光人潮。

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施玉祥說，三峽區內共有94座橋樑，包含2座鋼構橋、3座吊橋、7座行人天橋，其中「三峽河長福橋改建工程暨周邊環境營造」，預計2026年完工，工程總經費9.19億元，長福橋現況橋寬15公尺，新橋橋寬將可達25公尺；長福橋改建將提高梁底高程、原2處落墩改為1處落墩，加上橋台配合退縮，可增加18%的通水斷面，並改善周邊環境與無障礙通行空間，串聯右岸賞獅及時光漫步堤頂步道、改善左岸秀川柳堤步道，以及打造八張河岸草坡地景增添趣味性。

此外，施玉祥表示，三鶯大橋改建工程已在去年9月通車，工程經費23億元；串連北大特區往土城、捷運頂埔站的三角湧大橋去年7月完成光雕設施改善，經費411萬元；八安大橋於去年3月完成油漆除鏽防蝕工程，同年12月完成光雕設施工程。

侯友宜裁示，三峽近年建設著重橋樑和捷運，長福橋預計明年完工，搭配三鶯線、污水下水道等做好，打造更宜居環境。

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