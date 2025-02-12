平埔西拉雅族群新據點 台南北頭洋聚落綜合服務中心動土

台南佳里區北頭洋聚落綜合服務中心工程今天（12日）舉行動土儀式，將在2027年完工啟用，北頭洋飛番文化園區完成最後一塊拼圖。（記者楊金城攝）

2025/02/12 11:25

〔記者楊金城／台南報導〕在北頭洋聚落平埔西拉雅族親期盼下，台南佳里區北頭洋聚落綜合服務中心工程斥資1億250萬元，今天（12日）舉行動土儀式，將在2027年完工啟用，北頭洋飛番文化園區完成最後一塊拼圖。

動土儀式由台南市長黃偉哲、行政院原住民族委員會主任委員曾智勇Ljaucu‧Zingrur、立委陳亭妃、郭國文及南市原民會主委白惠蘭、佳里區長林耿漢、議員等人參與，一同見證服務中心動土歷史時刻。

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典禮由北頭洋樂舞團揭開序幕，在北頭洋傳統西拉雅儀式及西拉雅族牧師以族語祝禱下，祈求工程順利圓滿。

黃偉哲表示，北頭洋聚落綜合服務中心從南縣時代至今各方努力不懈下，終於開始動工，對北頭洋族親是值得慶賀的消息，希望工程如期如質完工，未來啟用後除凝聚平埔族群情感，強化族群意識，完善整體設施功能，也可做為文化傳承、活動舉辦及原民教育重要的推廣據點。

北頭洋聚落綜合服務中心工程耗資1億249萬9998元，中央原民會補助7074萬9999元，南市府自籌3174萬9999元，去年工程招標4次流標後，經調整工項、增加經費後，才在去年底成功發包。

北頭洋聚落綜合服務中心為4層樓建築，預計2027年完工，將提供老幼共學、文物展覽室、影片放映室等空間，成為民眾了解平埔西拉雅族群文化的新據點。

曾智勇指出，總統賴清德對北頭洋聚落綜合服務中心工程非常重視，出力很大，從6年前開始努力終於動土開工興建，今年也將爭取平埔身分立法，目前已將平埔原住民族群身分法送至行政院會，希望立法院最遲在10月審查通過，讓平埔族群取得原住民身分。

北頭洋族親迎賓，慶祝北頭洋服務中心動土興建。（記者楊金城攝）

台南佳里區北頭洋聚落綜合服務中心外觀示意圖。（記者楊金城攝）

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