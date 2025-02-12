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    新北河濱公園風光迎客 無名英雄24小時守護美景

    八里老街擁有沙坑等景點，吸引遊客吃喝玩樂。（新北市高灘處提供）

    八里老街擁有沙坑等景點，吸引遊客吃喝玩樂。（新北市高灘處提供）

    2025/02/12 11:11

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市河濱公園擁有淡水金色水岸、米倉公園、獅子頭山水匯集廣場、熊猴森樂園等熱門竟點，供民眾逛街、騎單車、散步、運動，當大家在河畔欣賞絶美風光時，有一群無名英雄默默守護環境，讓大家安全又開心地暢遊新北河濱美景。

    為維護河濱公園清潔，新北市政府高灘地工程管理處每日派清潔人員、植栽人員維護環境與花草樹木，並設置河濱保全巡查機制，園區內共有53哨保全，24小時日夜巡邏，守護民眾安全。

    高灘處處長黃裕斌表示，河濱公園有豐富的休憩設施，吸引許多民眾遊玩，也因人潮湧入產生大量垃圾，增加清潔人員清理難度，需要子母車與壓縮車協助處理大量垃圾，春節期間更是挑戰，夜晚常有民眾在河濱、園區內施放鞭炮、爆竹煙火，常有煙屑掉入草叢，保全除勸離民眾外，更需辛苦協助滅火與通報消防單位。

    新北市政府公告8處河濱公園為爆竹煙火施放專區，包括大漢溪右岸1處、左岸3處、淡水河畔1處、新店溪2處、二重疏洪道1處（施工工區暫不開放），其開放範圍、時間可至高灘地工程管理官網查詢，違反規定者，可依爆竹煙火管理條例處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

    高灘處呼籲，新北河濱公園沿線皆有設置垃圾桶，請民眾隨手將垃圾準確投入或隨手帶走，共同實施垃圾不落地、維護園區景觀，且勿至河濱公園丟棄家庭垃圾、炮竹垃圾隨手帶走，共同維護新北市河濱公園的品質。

    淡水金色水岸是在地熱門景點，夕陽美景令人為之讚嘆。（新北市高灘處提供）

    淡水金色水岸是在地熱門景點，夕陽美景令人為之讚嘆。（新北市高灘處提供）

    新北河濱公園擁有眾多景點，眾多遊客行經八里左岸公園彩虹步道。（新北市高灘處提供）

    新北河濱公園擁有眾多景點，眾多遊客行經八里左岸公園彩虹步道。（新北市高灘處提供）

    兼顧民俗與生態保護，新北市政府公告8處河濱公園為爆竹煙火施放專區。（新北市高灘處提供）

    兼顧民俗與生態保護，新北市政府公告8處河濱公園為爆竹煙火施放專區。（新北市高灘處提供）

    當大家在河畔欣賞絶美風光時，有一群幕後功臣默默共同守護環境。（新北市高灘處提供）

    當大家在河畔欣賞絶美風光時，有一群幕後功臣默默共同守護環境。（新北市高灘處提供）

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