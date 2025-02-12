高雄冬日遊樂園參觀破500萬 12家旅宿業推情人節旅宿推特惠

迎接西洋情人節，高雄多家飯店推出浪漫專案。（圖由觀光局提供）

2025/02/12 11:10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕吉伊卡哇領軍的「2025高雄冬日遊樂園」，引發高雄觀光熱潮，截至昨（11）日參觀人次已超過500萬！活動期間適逢2月14日情人節，12家旅宿業趁勢推出浪漫專案，入住指定房型就送海上超跑遊艇體驗、巧克力禮盒、馬卡龍花束或情人節專屬套餐。

「吉伊卡哇」3位小可愛相當吸睛，吸引全台各地民眾來高雄，過年期間高雄旅宿業住房超過8成，市區更接近滿房。

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「2025高雄冬日遊樂園」展期到2月16日，活動期間適逢2月14日情人節，高雄12家飯店業者趁勢推出專屬優惠。高雄福華飯店情人套餐拍照打卡，贈限定款變色瓶；漢來飯店「巧克力之夜三麗鷗情人節」專案，每晚8870元起，送愛神巧克力禮盒，港景客房每晚6388元起，享海上超跑遊艇體驗；高雄圓山飯店「雲享專案」市景雙人房每晚4070元，送泡澡球及澄清湖景區門票；高雄萬豪酒店美享地餐廳情人節晚餐，每位5880元贈粉紅香檳1杯；高雄日航酒店平日「花漾春宴」住房專案每晚5800元起，贈3000元餐飲抵用金。

另外，於高雄翰品酒店港都茶樓用餐，合照上傳指定社群即獲「心型水果奶酪」，入住追蹤社群留言贈紅酒；和逸‧高雄中山館推「景隅客房」，入住可加購精美布置，餐廳指定雙人套餐900元起，贈氣泡酒1杯；承億酒店推「浪漫港都-情人節午茶住房專案」，入住贈多寶格下午茶，訂房贈馬卡龍花束；水京棧國際酒店Ripple西餐廳，則贈玫瑰花及粉紅氣泡酒；高雄洲際酒店各餐廳也推出情人節饗宴等。

高市觀光局長高閔琳表示，觀光局也號召50家旅宿業者，推出住房餐飲優惠，歡迎民眾攜大、小情人來高雄過情人節；情侶、遊客也可漫步愛河兩岸，並推薦搭乘活動主題列車尋找「吉伊卡哇」可愛身影，一起體驗高雄之美。

吉伊卡哇領軍的「2025高雄冬日遊樂園」，參觀人次已超過500萬!（圖擷取自高雄旅遊網）

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