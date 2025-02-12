澎湖縣政府與澎管處大車拚 元宵集章活動起跑

澎湖廟宇集章活動，澎管處與澎湖縣政府都已開跑。（記者劉禹慶攝）

2025/02/12 10:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國家風景區管理處與澎湖縣政府，元宵不約而同都推出廟宇集章活動，掀起一片集章樂，不僅增加各廟宇人氣，更為澎湖元宵西乞龜打響名號，成為新噱頭，吸引人氣指標的活動特色。

「2025澎湖四季旅遊」系列活動2月由「冬-訪古季」率先登場。澎管處特別於元宵節期間串聯澎湖24家廟宇，共同舉辦「元宵乞龜集章」活動，集章時間為2月11日至14日。遊客凡集滿指定章戳，即可兌換限量版綠蠵龜公仔乙隻（限量1200隻），並可參加抽獎，獎品包含蘋果iPad平板電腦及多樣在地伴手好禮，機會難得，不容錯過。

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今年元宵澎湖縣政府文化局與旅遊處攜手合作，首度推出「2025 like澎湖 嶼龜同行」活動，串聯24家廟宇舉辦集章、跑廟活動，民眾只要集滿7家不同廟宇印章即可參與摸彩，活動將於2月12日正式展開。文化局長陳鈺雲表示，乞龜文化是澎湖延續超過百年的珍貴傳統，從早期的肪片龜，逐漸演變為現今的米龜、黃金龜和錢幣龜等多元形式。每一隻平安龜都承載著澎湖人祈求平安吉祥的心願。文化局目前正積極推動將乞龜文化登錄為無形文化資產民俗類。

活動集章期間為2月12日開始，摸彩活動將於2月17日透過直播方式進行。民眾可於2月12日至16日每日上午9時至晚間9時，前往澎湖縣圖書館投遞摸彩聯，前700名投擲者可獲得精美紀念品。文化局特別提醒，摸彩聯投擲後務必妥善保管集章冊，中獎時需要核對。

澎管處（左）與澎湖縣政府（右）集章活動，掀起澎湖集章樂。（記者劉禹慶攝）

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