別白跑！高雄萬顆湯圓海 首日受天候影響取消

高雄大港橋畔萬顆海灘球組成湯圓海， 首日受天候影響取消。（資料照，記者王榮祥攝）

2025/02/12 10:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕呼應元宵節與冬日遊樂園喜樂氣氛，高市府原訂今天（12日）起至15日，於駁二P2倉庫到大港橋旁水域推出「吉刻就圓」活動，排出上萬顆紅、白海灘球，打造全台唯一的超大湯圓海場景；但今天首日受天候影響，上午緊急宣布取消，請民眾別白跑一趟。

「吉刻就圓」湯圓海是去年趕快跑鴨的升級版，選擇不溶於水、不會殘留塑膠元素於海中的海灘球，雖然數量沒去年1.5萬隻小鴨多，但因湯圓體積大，整個湯圓海的場景比去年更遼闊。

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活動原本預計今天（12日）起至15日，於駁二P2倉庫到大港橋旁水域舉行，但今天一早，高雄開始下雨，港區風勢不小；主辦的青年局上午緊急公告，因受天候因素影響，為顧及民眾與環境的安全，12日的「吉刻就圓」活動暫停1天。

青年局表示，「滿百抽獎」活動預計2月15日從現場的「湯圓海」中，撈出幸運數字決定得主，現場還將加碼抽出「幸運星」，只要在合作店家消費滿百元，即可憑消費憑證參加抽獎，有機會贏得iPhone、iPad、AirPods、承億酒店住宿券等多項豐富獎品，活動最大獎是沖繩雙人來回機票。

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