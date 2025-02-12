信仰傳統結合棒球熱潮 澎湖烏崁靖海宮推「TEAM TAIWAN菜菜龜」

澎湖烏崁菜菜龜，結合地方特色與台灣棒球熱。（記者劉禹慶攝）

2025/02/12 09:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年12強賽棒球賽，台灣棒球隊榮獲世界冠軍，掀起全台一片棒球熱潮。今年元宵節，烏崁靖海宮延續創新乞龜文化，推出「TEAM TAIWAN菜菜龜」，結合棒球精神與信仰傳統，為澎湖元宵節慶帶來全新風貌。

出身烏崁的馬公市長黃健忠表示，靖海宮自2017年起，以「高麗菜龜」創新元宵信仰文化，讓宗教民俗與地方產業相輔相成。今年進一步將棒球國家隊精神融入乞龜文化，透過團隊合作與拼搏精神，展現信仰與當代社會的共鳴。

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「TEAM TAIWAN菜菜龜」由烏崁子弟洪佳緯老師設計，靈感來自棒球與球帽，並以紅、藍兩色貫穿整體視覺，展現棒球精神與團隊榮耀，將棒球國家隊精神融入乞龜文化。黃健忠指出，靖海宮的創新讓信仰文化更貼近當代生活，也突顯澎湖在宗教文化發展上的多元可能性。

除了文化創新，靖海宮的元宵節也體現了信仰文化的社會關懷。烏崁子弟黃冠榮醫師秉持回饋地方的理念，向在地小農收購高麗菜，並全數捐贈靖海宮，供信眾擲筊領取，讓乞龜文化不僅是信仰傳承，也成為地方公益與農產支持的重要平台。

靖海宮「TEAM TAIWAN菜菜龜」的推出，不僅為澎湖元宵節增添創新亮點，也突顯文化與時代發展的契機。市長黃健忠強調，馬公市公所將持續推動宗教文化創新，鼓勵傳統節慶與特色產業相結合，使澎湖的元宵文化不僅承襲歷史，也能透過文化轉譯，發展為具觀光價值的城市品牌。

烏崁菜菜龜，都是以烏崁種高麗菜堆砌。（記者劉禹慶攝）

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