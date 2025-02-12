為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    信仰傳統結合棒球熱潮 澎湖烏崁靖海宮推「TEAM TAIWAN菜菜龜」

    澎湖烏崁菜菜龜，結合地方特色與台灣棒球熱。（記者劉禹慶攝）

    澎湖烏崁菜菜龜，結合地方特色與台灣棒球熱。（記者劉禹慶攝）

    2025/02/12 09:39

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年12強賽棒球賽，台灣棒球隊榮獲世界冠軍，掀起全台一片棒球熱潮。今年元宵節，烏崁靖海宮延續創新乞龜文化，推出「TEAM TAIWAN菜菜龜」，結合棒球精神與信仰傳統，為澎湖元宵節慶帶來全新風貌。

    出身烏崁的馬公市長黃健忠表示，靖海宮自2017年起，以「高麗菜龜」創新元宵信仰文化，讓宗教民俗與地方產業相輔相成。今年進一步將棒球國家隊精神融入乞龜文化，透過團隊合作與拼搏精神，展現信仰與當代社會的共鳴。

    「TEAM TAIWAN菜菜龜」由烏崁子弟洪佳緯老師設計，靈感來自棒球與球帽，並以紅、藍兩色貫穿整體視覺，展現棒球精神與團隊榮耀，將棒球國家隊精神融入乞龜文化。黃健忠指出，靖海宮的創新讓信仰文化更貼近當代生活，也突顯澎湖在宗教文化發展上的多元可能性。

    除了文化創新，靖海宮的元宵節也體現了信仰文化的社會關懷。烏崁子弟黃冠榮醫師秉持回饋地方的理念，向在地小農收購高麗菜，並全數捐贈靖海宮，供信眾擲筊領取，讓乞龜文化不僅是信仰傳承，也成為地方公益與農產支持的重要平台。

    靖海宮「TEAM TAIWAN菜菜龜」的推出，不僅為澎湖元宵節增添創新亮點，也突顯文化與時代發展的契機。市長黃健忠強調，馬公市公所將持續推動宗教文化創新，鼓勵傳統節慶與特色產業相結合，使澎湖的元宵文化不僅承襲歷史，也能透過文化轉譯，發展為具觀光價值的城市品牌。

    烏崁菜菜龜，都是以烏崁種高麗菜堆砌。（記者劉禹慶攝）

    烏崁菜菜龜，都是以烏崁種高麗菜堆砌。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播