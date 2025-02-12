屏東保力村元宵拜新丁乞龜，孩童期待拿回可愛祈福龜 。（記者蔡宗憲攝）

2025/02/12 09:36

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島唯一的客家聚落「保力村」，雖然村內居民不會講客家話，但元宵節仍保持在三山國王廟「拜新丁祈福龜」傳統，適逢情人節前，廟方也設計裝滿糖果、巧克力的零食龜，成為孩子們眼睛發亮的人氣物品，也是台灣最南端舉辦元宵活動的客家聚落。

保力村的「拜新丁」儀式，主要在廟前擺滿新丁餅及福龜，讓父母抱著孩子到廟裡祈福，外地工作的遊子，也能帶著新生兒返鄉，用故鄉的傳統習俗，祈求孩子平安健康長大，雖已不分男女都列為「新丁」，但少子女化衝擊下，新丁數量不像農業社會時年年顯著成長，但當地居民仍會聚集祈求一年順遂，屏縣議員盧玟欣也帶著自己剛出生的女兒前往求平安。

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車城鄉長陳政雄表示，「拜新丁」儀式中最受歡迎的「擲筊祈龜」，是在廟前擺滿新丁餅及福龜，讓父母抱著孩子到廟裡祈福，祈求孩子平安健康長大，民眾透過擲筊來搏得福龜回家，希望全家人整年都能平安順利，明年以更大的福龜還願，孩童則以趣味傳承為主，擲回餅乾糖果做成的小龜。

除了乞龜活動，保力村也舉辦猜燈謎、搓元宵及各式唱跳活動暖場，村長張明文表示，元宵節對於客家聚落相當重要，三月底鄉公所更會舉辦客家風情相關活動，希望更多人認識台灣這個最南端的客家聚落，也帶領遊客墾丁旅遊時，能夠體驗當地除了自然生態外更豐富的人文歷史。

屏東保力村元宵拜新丁乞龜，孩童期待拿回可愛祈福龜 。（記者蔡宗憲攝）

屏東保力村元宵拜新丁乞龜，還有燈謎活動 。（記者蔡宗憲攝）

屏東保力村元宵拜新丁乞龜，孩童期待拿回可愛祈福龜 。（記者蔡宗憲攝）

屏東保力村元宵拜新丁乞龜，屏縣議員盧玟欣帶著新生女兒祈福。（記者蔡宗憲攝）

屏東保力村元宵拜新丁乞龜，場面熱鬧 。（記者蔡宗憲攝）

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