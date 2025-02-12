有靈異傳說的櫻花樹消失了！中市府曝原因

中市府前廣場原本一株有靈異傳說的櫻花樹不見了，市府解釋去年被颱風吹斷，因此移除。（記者蘇金鳳攝）

2025/02/12 09:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府過去在府會園道種植200多株櫻花樹，也在市府廣場前種植多株櫻花，但府會園道多年來櫻花樹長得並不茂盛，今年建設局全部移植改種風鈴木，然而，最受關注的是，府前廣場一株櫻花樹不見了，該株櫻花樹原本開得相當茂盛，因2年多前有員工墜樓，該株櫻花樹之後竟再也長不出櫻花，今年有民眾前往觀看，發現該株櫻花樹不見了，引發好奇；市府秘書處長謝佳蓁表示，去年多個颱風造成該株櫻花樹斷裂，因此移除。

謝佳蓁強調，該株櫻花樹因市府請樹木醫師來診治，一直很健康，未如外界所言的靈異問題，未開花的原因有很多，有可能前兩年的氣候不夠冷。

請繼續往下閱讀...

台中市多年前在府會園道種植200株的櫻花，櫻花逢花季，卻是多數不開花，每年只有靠近市府的幾株才會開花，顯見平地的府會園道並不適宜種植櫻花樹，而建設局今年將府會園道的櫻花樹移植，改種風鈴木。

市府也在府前廣場種植了多株櫻花樹，其中靠文心樓一側的的一株櫻花樹過去長得最茂密，而且吸引很多洽公民眾拍照，但2年來此株櫻花樹一直未開花，此株櫻花樹也遭移植，但另一側惠中路櫻花樹卻未移植，令發外界好奇。

由於2022年中市府發生員工不幸墜樓，傳出就墜落在該株最美櫻花樹旁，至此該株櫻花樹不但枯萎，這兩年都不開花，外界臆測紛紛。

今年有民眾想要再看看這株櫻花是否有開花，豈料卻「不見蹤影」，但另靠近惠中樓的四、五株櫻花卻盛開著，不免好奇，市府移走該株櫻花樹是否要避免外界再有靈異揣測？

謝佳蓁強調，該株櫻花樹一直很健康，去年因多起颱風被風吹襲折斷，基於民眾安全，因此移除，絕非靈異因素。

台中市文心樓前的櫻花樹雖遭移除，但惠中樓已有三、四株的櫻花正盛開。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法