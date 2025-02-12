新竹地區中介教育支持資源 寶山國中莒光分部慈輝班115學年度開班

新竹縣寶山國中莒光分部慈輝班預計115學年度開班。完工示意圖。（新竹縣政府提供）

2025/02/12 09:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為讓家庭遭逢變故或是家庭功能不彰的學生得到更好的照顧，新竹縣政府及教育部國教署挹注近4千萬元經費，在寶山國中莒光分部新建慈輝班宿舍，作為中介教育支持資源的慈輝班，兼具教育與輔導功能，預計於115學年度申請成為新竹地區第1所，也是全國第13所慈輝班學校。

慈輝班宿舍新建工程昨由副縣長陳見賢主持開工典禮，寶山鄉長邱振瑋、縣議員邱坤桶、警察局、新竹地方法院等各界代表及地方人士出席。縣府教育局表示，縣長楊文科重視教育、關心家庭遭逢變故及家庭功能不彰學生的學習。新竹縣從2021年起規劃設計於寶山國中莒光分部設立慈輝班，招收對象除了現有安置輔導機構的學生，還將擴大到新竹縣市因家庭重大變故或親職功能不彰的中輟之虞學生及曝險學生，若宿舍還有名額，則可跨行政區招生全國其他縣市有需求的學生。

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教育局長楊郡慈指出，寶山國中莒光分部慈輝班宿舍新建工程經費約3994 萬元，其中縣款支應將近2381萬元，中央補助經費則約為1613萬元。宿舍預計興建二層樓建築，建築面積548平方公尺，內部空間含學生宿舍5間、生活輔導人員及教職員宿舍4間、無障礙電梯1座、多功能空間及簡易廚房1間。這項工程由北院建築師事務所田榮璋建築師設計監造，松揚營造股份有限公司承造，工期360日曆天，預計2026年2月完工。宿舍工程完工後將接續進行莒光分部的操場跑道工程，屆時將提供更為優質的運動空間。

寶山國中校長吳秉叡說，寶山國中於1971年增設莒光分部，是新竹縣唯一設立分部的國民中學。為符應2019年少事法修法後行政輔導先行的初衷，竹縣規劃於本校莒光分部設立慈輝班，目標為轉型成一所預防中途輟學、照顧家庭遭逢變故學生的住宿型中介教育措施學校（學籍仍在原本就讀學校）。

吳秉叡說，慈輝班兼具教育與輔導功能，未來課程規劃除了一般學科，還有技藝技能、情緒適應與生涯探索，讓每個孩子都能適性發展，提供中介教育支持資源來協助家庭功能不彰或中輟之虞學生在教育輔導之後能夠順利返回原校就讀。

為讓家庭遭逢變故或是家庭功能不彰的學生得到更好的照顧，新竹縣政府及教育部國教署挹注近4千萬元經費，在寶山國中莒光分部新建慈輝班宿舍，由副縣長陳見賢（左二）主持開工典禮。（記者廖雪茹攝）

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